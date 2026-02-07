sabato, 7 Febbraio 2026
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Da Cargnelutti a Bruzzaniti, quanto potranno incidere i nuovi innesti?”

foto Catania FC

“Lontano dai giorni convulsi del mercato. Lontano dai rodaggi immediati messi in atto per necessità o per scelte. Lontano, anche, dalla partita prossima ventura perchè Catania-Trapani si disputerà il 18 e i rossazzurri cominceranno martedì 10 il lungo periodo intenso ricevendo il Cerignola. Lontano, per ora, da stress, tensioni e vigilie di gare ci si chiede: quanto potranno incidere i nuovi arrivi in casa rossazzurra? Per la gara contro pugliesi mancherà certamente il difensore Miceli che sconterà un turno di squalifica. Gli altri saranno disponibili, con Cargnelutti che “corre” per un posto di centrale”, riporta La Sicilia.

In preallarme anche Ponsi, il quale “fino a oggi non è stato utilizzato ma la maratona rossazzurra, da qui al 9 marzo, richiederà l’impegno di tutti”. A centrocampo Di Noia, arrivato di recente dal Trapani, “sembra pronto a cominciare il match dall’inizio e assicurare la fase di non possesso che serve per arginare i pugliesi”. Sulla trequarti “aumentano le possibilità per Bruzzaniti”. Con il turn over necessario “per l’alta concentrazione di gare dal 10 in poi, ecco che l’ex fantasista del Pineto potrebbe avere uno spazio maggiore, anche dall’inizio del confronto”, si legge.

