domenica, 8 Febbraio 2026
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Di Gennaro è tornato in città, occhi puntati su Bruzzaniti”

Redazione
foto Catania FC

In casa Catania la testa è rivolta al confronto di martedì sera con l’Audace Cerignola. “Toscano ha a disposizione Casasola dopo la squalifica scontata nel turno precedente. Avrà una difesa al completo, eccezion fatta per Di Gennaro (che dopo le prime cure di riabilitazione post intervento è tornato in città per proseguire la fase di riabilitazione e stare vicino ai compagni («Sono tornato a casa» ha scritto sui social) mentre sulla trequarti potrebbe cambiare qualcosa”, riporta La Sicilia.

“Gli occhi sono puntati su Bruzzaniti, arrivato in rossazzurro con credenziali importanti, con un numero di gol segnati a Pineto (9 più 7 assist) che ha rubato l’occhio ai tifosi e all’ambiente tutto. Troverà concorrenza perchè Jimenez, Lunetta e D’Ausilio “corrono” per cominciare la partita e incidere su prestazioni e risultato. In avanti l’impressione è che sia ancora Forte il titolare favorito da numeri anche in questo caso (8 reti) e caratteristiche di combattente. Rolfini e Caturano sono pronti a dare una mano anche decisiva nel tour de force di partite che attende il Catania in questa fase”, si legge.

“Arriverà nelle prossime ore anche il presidente Ross Pelligra per assistere alle sfide ravvicinate e mettere anche a posto la situazione Torre del Grifo con il saldo che dovrà essere rispettato entro martedì 10. In società ci sono movimenti, non certo sbandierati ai quattro venti, che fanno intendere come il pagamento dei 4,9 milioni sarà versato nei tempi richiesti dalla curatela etnea”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

