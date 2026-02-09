lunedì, 9 Febbraio 2026
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Di Tacchio in fase di recupero. Previsto buon afflusso allo stadio”

foto Catania FC

Vigilia della gara di campionato Catania-Audace Cerignola. “Il tecnico Toscano recupera Casasola dopo la squalifica, non avrà Di Tacchio che è in fase di recupero, e Miceli squalificato. Ma in difesa dovrebbe disporre al cento per cento di Ierardi e di Pieraccini dopo gli infortuni che ormai sembrano essere stati messi in archivio. Specie il primo sembra a posto dopo aver giocato le ultime due partite subentrando in corso d’opera. Da decidere chi agirà sulla trequarti tra D’Ausilio, Jimenez, Bruzzaniti e Lunetta. Ampia scelta anche per il ruolo di punta centrale con Forte favorito su Caturano e su Rolfini”, riporta La Sicilia.

La prevendita per la sfida di martedì “sta confermando un buon afflusso allo stadio per il match delle 20,30. Domani lo stadio potrebbe registrare una presenza vicina alle 16-17mila persone, abbonati compresi. Sarà l’inizio di un tour de force che deciderà il destino di una squadra in lotta per la B insieme con il Benevento che oggi vanta un +6 ma ha giocato una gara in più”, si legge.

