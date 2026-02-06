RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Forte riferimento solido per il Catania”

Il quotidiano La Sicilia pone in evidenza la notizia della vicina conferma di Francesco Forte con la maglia del Catania. “Aggrappati a Forte. Di nome e di fatto – si legge -. Otto gol, tanta corsa, altrettanto impegno. Anche a Potenza contro il Sorrento, il centravanti del Catania – tornato dopo un turno vissuto serenamente in panchina – si era ripresentato immediatamente con il suo pezzo forte: inserimento in area e portiere battuto. Il Catania, poi, ha spento la luce, Forte ha sfiorato ancora la rete, ma non è servito a rimettere in piedi la partita, l’ultima giocata. Adesso il tour de force dei rossazzurri che riparte dal Cerignola ha un riferimento solido: il numero 32 che lotta e cercherà di arrivare in doppia cifra. Non per interesse personale ma per il bene della squadra che deve lottare per inserirsi al primo posto e contenderlo a Benevento, soprattutto, e Salernitana”.

“Forte, in questi giorni di lavoro in vista delle gare ufficiali è in odor di conferma. Colloqui fatti, accordo grosso modo raggiunto – perché c’è la voglia del ragazzo di rimanere in questo ambiente, nel club in cui si è inserito subito a mille – si aspetta solo la formalizzazione. Ma la società ha scelto, nei giorni della festa della Patrona, di non comunicare e di lasciare spazio a fede, devozione e… lavoro sul campo”.

“La lista dei gol di Francesco Forte è nitida nei ricordi dei tifosi: Foggia, Cava de’ Tirreni, Giugliano, con la Salernitana in casa, Latina, Picerno, Potenza, Sorrento. Quasi tutti produttivi, tranne l’ultimo di Potenza contro i sorrentini”. Tra l’altro “in 22 gare giocate, ben 20 le ha cominciate nella lista degli undici di partenza e sempre per le caratteristiche di assaltatore dell’area avversaria”. Nelle rotazioni di Toscano Forte ha sempre trovato gradimento assoluto. “Per il modo in cui attacca gli spazi, per il modo in cui cerca di difendere tallonando il portatore di palla quando gli avversari costruiscono da dietro. Per i gol, anche, componente non trascurabile”.

