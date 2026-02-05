giovedì, 5 Febbraio 2026
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Momento davvero impegnativo per il Catania prima di giocare a Salerno e Benevento”

foto Catania FC

“Da un lato il rinvio al 18 febbraio (20,30) di Catania-Trapani conviene al tecnico e allo staff medico rossazzurri per recuperare qualche giocatore sotto il profilo atletico (Ierardi) e fisico (Pieraccini reduce da un intervento alla mano) per mettere a posto la difesa. Dall’altro il rush decisivo di febbraio prima della doppia trasferta di Salerno e Benevento sarà più impegnativo ancora rispetto alle concorrenti per la promozione diretta”, riporta La Sicilia.

“Il Catania giocherà in rapida successione: 10 (Cerignola), 14 (Siracusa), 18 (Trapani), 22, (Giugliano). Tre in casa, una dietro l’angolo. Logisticamente è la situazione più comoda possibile, ma quattro sfide in 12 gironi rappresentano un momento davvero impegnativo. Il discorso è sempre uguale: se una squadra è forte e ha forza fisica, mentale, numeri da primadonna potrà emergere. Della voglia di farcela non facciamo cenno perché si parte da questo concetto per arrivare alle altre componenti”, si legge.

