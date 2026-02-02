RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Nicola Salerno, da Catania a Palermo la Sicilia luogo del cuore”

Il quotidiano La Sicilia dà spazio alla notizia della tragica scomparsa del direttore sportivo Nicola Salerno, sottolineando in modo particolare le tappe vissute in Sicilia tra le più importanti della sua carriera. Da Licata a Palermo, passando per Catania e Messina, “città nella quale è stato regista della favola del FC di Emanuele Aliotta con il quale centrò in un biennio lo storico salto dalla C2 alla B. A sponsorizzarlo in riva allo Stretto fu Ciccio La Rosa, indimenticato bomber del Licata che con Salerno ha vissuto da giocatore le parentesi al Ravenna e alla Triestina (dove c’erano anche Pippo Romano e Peppe Catalano). A Messina colpi di mercato straordinari, a cominciare da Vittorio Torino per passare a Enrico Buonocore (arrivato in C2) e Sasà Sullo, strappato in extremis al Catania. Ma anche Alessandro Iannuzzi e Corrado Grabbi”, si legge.

“Uomo di enorme cultura, appartenente ad una notissima famiglia dell’alta borghesia lucana (il padre Franco fu senatore della Repubblica)”, la Sicilia per Salerno “ha sempre rappresentato un luogo del cuore per il ds materano, noto per la sue straordinarie capacità di scouting, ma anche per il carisma e la personalità che gli ha spesso consentito di convivere, tra frequenti scontri e rapide riconciliazioni, con presidenti vulcanici ed ingombranti del calibro di Zamparini e Cellino, ma anche di Luciano e Riccardo Gaucci a Catania dove tornò ai tempi della Serie A durante la gestione di Nino Pulvirenti e del dg Sergio Gasparin”. Viene descritto come “un autentico personaggio a tutto tondo, spesso al centro di intrighi di mercato, di cui spesso era consapevole demiurgo. Ironico, mai banale. Nascondeva dietro il suo proverbiale aspetto sornione una bonomia e generosità non comune nel calcio in generale ma soprattutto nel mondo di caratura nazionale di vertice”.

