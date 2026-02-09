RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Pelligra a Catania dopo metà mese. Torre del Grifo, deliberata anche altra somma per i restauri”

“Passaggi burocratici, impegno economico, programmazione per i restauri del centro sportivo. Il Catania Fc ha pianificato ogni passo per arrivare nei tempi giusti ad avere, innanzitutto, la struttura di contrada Ombra dalla Curatela etnea. Poi interverrà con i primi restauri, quelli funzionali soprattutto per il lavoro dei calciatori della prima squadra e delle giovanili. Il resto sarà realizzato per gradi. L’importante è cominciare”, riporta La Sicilia.

“Ross Pelligra arriverà a Catania non più domani com’era stato previsto in un primo momento, ma dopo metà mese. Forse in tempo per la gara di recupero contro il Trapani al Massimino”. In merito al capitolo Torre del Grifo “il 10, ovvero domani, verrà versato il saldo finale alla Curatela come previsto dai tempi dettati dopo la gara che il patron s’era aggiudicato il 23 ottobre scorso (il 30 ha avuto la certezza di non avere un terzo concorrente al di là della cordata che aveva corso in precedenza)”.

“Il Cda del Catania Fc ha deliberato – nel corso di un’assemblea straordinaria dei soci – la somma per saldo e interventi. E ha conferito al vice presidente e Ad Vincenzo Grella i pieni poteri in qualità di Ceo e legale rappresentante per portare avanti tutte le mosse e riaprire i cancelli del Village in tempi ragionevolmente brevi”, si legge.

Assente fisicamente Pelligra, “ogni movimento è stato pianificato e concordato dal CdA e l’esecutore materiale sarà Grella. Domani proprio il vice presidente si occuperà di versare il saldo attraverso i codici bancari del club per chiudere la fase di acquisto del centro sportivo. Il CdA, per inciso, ha deliberato da tempo la cifra nota a tutti (4,9 milioni) e anche un’altra somma per i restauri. Si è data priorità ad alcuni interventi per privilegiare aspetto operativo e sportivo. Quali saranno le parti interessate dai primi lavori? L’ingresso, i parcheggi, i campi, spogliatoi, strutture da ripristinare, impianti di illuminazione e di irrigazione”.

“Torre del Grifo sarà del Catania Fc e non di proprietà di Ross Pelligra. L’imprenditore siculo australiano ha infatti donato il denaro al Catania per far sì che il club potesse acquisire un patrimonio immobiliare di primaria importanza”. Dal momento del saldo alle verifiche della Curatela “passeranno 10 giorni per tutti i controlli e la produzione di documenti che possano sancire l’aggiudicazione. Occorrono tempi tecnici per la verifica e le operazioni completate con il versamento di cifre importanti. Dal 20 febbraio in poi ogni giorno sarà quello giusto perché possa avvenire la consegna delle chiavi. Occorreranno due mesi per ripristinare i campi e dunque si arriverà alla fine della stagione agonistica”.

“Se non ci saranno malaugurate code di campionato (play off) il Catania potrà cominciare ad allenarsi al centro sportivo etneo nella prossima stagione o, semmai, rifinire la preparazione estiva che potrebbe prevedere una parte di lavoro fuori dalla Sicilia (c’è un’opzione per tornare a Norcia ma non per l’intero periodo del ritiro) e una parte proprio a Torre del Grifo”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***