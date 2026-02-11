mercoledì, 11 Febbraio 2026
HomeCatania NewsAllenamentiRASSEGNA STAMPA - La Sicilia: "Torre del Grifo, programmazione futura solida. Dopo...
Catania NewsAllenamentiFocusPrimo Piano

RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Torre del Grifo, programmazione futura solida. Dopo il 18 febbraio sarà tempo di restauri”

Redazione
By Redazione
0
186

“Ross Pelligra ha donato il centro sportivo al Catania Fc ed è un gesto che rafforza l’asset societario e permetterà una programmazione futura solida. Avere una struttura di tale portata a disposizione per prima squadra e giovanili è un passo importante da una parte. Storico per la città che aveva perso Torre del Grifo il 9 aprile 2022 per il fallimento del Catania matricola 11.700. Ieri mattina il vice presidente Vincenzo Grella, accompagnato dai rappresentanti legali della società, ha rispettato le consegne del CdA versando ad un istituto di credito individuato dalle parti la somma per completare l’operazione di acquisto dopo l’anticipo di 600mila euro”, riporta La Sicilia.

“Il 18 di questo mese è stato già fissato l’atto notarile ovviamente a Catania, si aspetta l’ok della Curatela che esaminerà i documenti e i particolari dell’affare. Poi sarà tempo di restauri”, si legge. “I lavori interesseranno per ora in modo prioritario alcune zone dell’area di Contrada Ombra: ingresso, parcheggi, spogliatoi, i due campi in erba, illuminazione e servizi. Si spera che entro la fine della stagione agonistica il centro sportivo possa accogliere i calciatori per una parte della preparazione atletica che verrebbe sostenuta per metà fuori dalla Sicilia e per metà proprio al Village”.

“Per il momento la società non ha rilasciato comunicati ufficiali, vuole prima giustamente attendere la ratifica del pagamento da parte della Curatela e l’ok sulla documentazione richiesta e presentata tre giorni prima della scadenza che era stata fissata per venerdì”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
RASSEGNA STAMPA – La Gazzetta dello Sport: “Catania, preoccupano il gioco e la sterilità in avanti”
Articolo successivo
SITUAZIONE DISCIPLINARE: squalificati Lunetta e Corbari
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency