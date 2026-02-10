martedì, 10 Febbraio 2026
ROSSAZZURRI IN GIRO: Chiarella continua il percorso di crescita a Recanati
ROSSAZZURRI IN GIRO: Chiarella continua il percorso di crescita a Recanati

foto Catania FC

Nuova chance per Marco Chiarella. Il calciatore abruzzese classe 2002 è stato ceduto dal Catania per la terza volta in prestito, dandogli la possibilità di giocare altrove per trovare continuità. Dopo le precedenti esperienze con le maglie di Rimini e ACR Messina in Lega Pro, facendo i conti con problemi fisici, in questa stagione è ripartito dal campionato di Serie D girone F indossando la casacca della Recanatese, squadra in lotta per la salvezza. Qui il ragazzo continua il percorso di crescita avendo collezionato finora 16 presenze realizzando un gol e un assist. Qualche infortunio, ancora una volta, lo ha rallentato ma adesso che il peggio sembra essere alle spalle potrà dare tutto il proprio contribuito alla causa marchigiana da qui a fine campionato.

“Bedda Catania, con un pizzico di amarezza nel cuore è arrivato nuovamente il tempo di dirsi arrivederci. In questi anni travagliati sei diventata Casa, mi hai permesso di crescere, di conoscere persone speciali e di vivere in una città meravigliosa. Se è destino ci ritroveremo. A presto”, ha scritto nei mesi scorsi Chiarella sui social. E’ attualmente legato al Catania fino al 30 giugno 2027, avendo prolungato due anni fa il rapporto contrattuale con la società rossazzurra.

