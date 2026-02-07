sabato, 7 Febbraio 2026
HomeCalciomercatoROSSAZZURRI IN GIRO: Leonardi, il D.S. Pastore segue con grande attenzione i...
CalciomercatoCatania NewsRossoazzurri in giroFocusLega ProPrimo Piano

ROSSAZZURRI IN GIRO: Leonardi, il D.S. Pastore segue con grande attenzione i suoi progressi

Redazione
By Redazione
0
0
foto Ternana Calcio, Yuri Serafini

Cinque gol e due assist tra campionato e Coppa Italia Serie C con più di 20 presenze in maglia rossoverde. Si è parlato tanto, in questi mesi, di Simone Leonardi. L’attaccante ha messo a segno anche gol di pregevolissima fattura sfruttando al meglio le sue qualità e caratteristiche che lo rendono un profilo molto interessante, con prospettive di rilievo. Proprio per questo il Catania ha spinto con decisione affinchè portasse a termine l’operazione d’acquisto con la Sampdoria in estate.

Per il classe 2005 catanese la società rossazzurra ha sostenuto un investimento importante: circa 750mila euro tra parte fissa e bonus, sottoscrivendo un contratto fino al 30 giugno 2030. Operazione dalla portata ancora più ampia di quella che ha portato un altro giocatore di spessore alle pendici dell’Etna, Giovanni Bruzzaniti. Nel caso di Leonardi si è ritenuto opportuno far proseguire il percorso di crescita in prestito alla Ternana dove, effettivamente, il ragazzo sta facendo bene la sua parte in un contesto dove, peraltro, la concorrenza è agguerrita visto lo spessore del reparto offensivo umbro.

Il direttore sportivo rossazzurro Ivano Pastore segue con molta attenzione i progressi del ragazzo, dotato di grossi margini di miglioramento. Nelle ore che hanno preceduto la chiusura della sessione di mercato invernale Renate e Latina avevano provato a bussare alla porta di Catania e Ternana per valutare un eventuale cambio di casacca nella seconda parte del campionato. Prima di loro altre società si erano fatte avanti ma la decisione è rimasta immutata. Leonardi proseguirà la stagione a Terni, provando a dare il massimo da qui a fine campionato. Poi rientrerà alla base ed a quel punto l’attaccante, che da tempo custodisce il sogno di difendere i colori rossazzurri, potrebbe giocarsi le sue carte sotto l’Etna.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
MAIURI (all. Cerignola): “A Catania gara che può dire tanto per il nostro futuro”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

MAIURI (all. Cerignola): “A Catania gara che può dire tanto per il nostro futuro”

Redazione - 0
Audace Cerignola motivato a mille in vista della trasferta di Catania. Parla così l'allenatore degli ofantini Vincenzo Maiuri in sala stampa, dopo la vittoria...

BREVE: “Quando il Catania perde i riferimenti non riesce a marcare di reparto”

ACCADDE OGGI: 7 febbraio 2017, vince il Catania onorando Ciccio Famoso

CARGNELUTTI: esordio da dimenticare, martedì occasione per il riscatto

MERCATO: Pieraccini e D’Ausilio, futuro da discutere

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency