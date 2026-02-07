ROSSAZZURRI IN GIRO: Leonardi, il D.S. Pastore segue con grande attenzione i suoi progressi

Cinque gol e due assist tra campionato e Coppa Italia Serie C con più di 20 presenze in maglia rossoverde. Si è parlato tanto, in questi mesi, di Simone Leonardi. L’attaccante ha messo a segno anche gol di pregevolissima fattura sfruttando al meglio le sue qualità e caratteristiche che lo rendono un profilo molto interessante, con prospettive di rilievo. Proprio per questo il Catania ha spinto con decisione affinchè portasse a termine l’operazione d’acquisto con la Sampdoria in estate.

Per il classe 2005 catanese la società rossazzurra ha sostenuto un investimento importante: circa 750mila euro tra parte fissa e bonus, sottoscrivendo un contratto fino al 30 giugno 2030. Operazione dalla portata ancora più ampia di quella che ha portato un altro giocatore di spessore alle pendici dell’Etna, Giovanni Bruzzaniti. Nel caso di Leonardi si è ritenuto opportuno far proseguire il percorso di crescita in prestito alla Ternana dove, effettivamente, il ragazzo sta facendo bene la sua parte in un contesto dove, peraltro, la concorrenza è agguerrita visto lo spessore del reparto offensivo umbro.

Il direttore sportivo rossazzurro Ivano Pastore segue con molta attenzione i progressi del ragazzo, dotato di grossi margini di miglioramento. Nelle ore che hanno preceduto la chiusura della sessione di mercato invernale Renate e Latina avevano provato a bussare alla porta di Catania e Ternana per valutare un eventuale cambio di casacca nella seconda parte del campionato. Prima di loro altre società si erano fatte avanti ma la decisione è rimasta immutata. Leonardi proseguirà la stagione a Terni, provando a dare il massimo da qui a fine campionato. Poi rientrerà alla base ed a quel punto l’attaccante, che da tempo custodisce il sogno di difendere i colori rossazzurri, potrebbe giocarsi le sue carte sotto l’Etna.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***