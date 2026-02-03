martedì, 3 Febbraio 2026
ROSSAZZURRO DEL MESE: ancora lui, Tiago Casasola

Livio Giannotta
By Livio Giannotta
0
7
foto Catania FC

23 presenze, 24 se includiamo anche la Coppa Italia Serie C. Il laterale destro argentino Tiago Casasola ha saltato una sola partita da quando indossa la maglia del Catania, forzatamente a seguito del turno di squalifica inflitto dalla giustizia sportiva in occasione di Sorrento-Catania. Non a caso si è fatta sentire parecchio l’assenza dell’ex Ternana al “Viviani”.

Le sue prestazioni hanno fatto registrare una crescita graduale e costante, correndo in lungo e in largo sulla fascia di competenza, sfornando cinque assist nella stagione regolare con un gol all’attivo. Un gol tanto atteso, sfiorato a più riprese e realizzato il 18 gennaio a Monopoli. E’ andato molto vicino alla segnatura anche contro il Cosenza al “Massimino”: aveva a disposizione la porta spalancata, ha fatto prevalere l’altruismo servendo a Caturano una palla che chiedeva solo di essere appoggiata in rete, il centravanti ha poi cestinato clamorosamente l’opportunità.

La redazione di TuttoCalcioCatania.com ritiene che, dopo il mese di dicembre, sia stato ancora una volta lui il migliore rossazzurro a gennaio. Foggia, Cavese, Monopoli e Cosenza: quattro partite vissute da protagonista creando tanti pericoli per le squadre avversarie con le sue accelerazioni, i suoi inserimenti e cross a beneficio dei compagni, eccellendo anche in fase difensiva. Il rientro dalla squalifica di Casasola è importante per la squadra di mister Toscano, contribuendo a rilanciare le sorti dell’Elefante.

Livio Giannotta
