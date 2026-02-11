SCOTTO (vice all. Cerignola): “Catania, grossa fisicità e stadio spettacolare. Per il vertice sarà lotta serrata fino alla fine”

Felice Scotto, vice di Vincenzo Maiuri che martedì sera ha preso il suo posto in panchina essendo squalificato, in sala stampa ha commentato il pareggio a reti bianche riportato contro il Catania. Queste le parole evidenziate:

“Il nostro è un ruolino di marcia importante, veniamo da un percorso di 14 partite in cui abbiamo perso solo col Benevento. La crescita della squadra è evidente. Abbiamo dato continuità nei risultati incontrando quasi tutte le antagoniste dell’alta classifica. La lotta al vertice? Sono tutte squadre di valore. Col Benevento è stata una gara nella quale purtroppo siamo andati male e la partita non è scivolata secondo i nostri piani, venendo fuori un pò tutti i pregi di una squadra importante. Il Benevento ha sfruttato subito le occasioni, da questo punto di vista hanno dimostato una grande praticità, poi magari hanno lavorato su quel vantaggio acquisito. Noi comunque l’abbiamo un attimo steccata quella gara sul piano della qualità. Le individualità del Benevento sono venute fuori negli spazi aperti. Anche quella partita ci è servita per andare a lavorare su errori che poi, fortunatamente, non abbiamo più commesso anche al cospetto di squadre con un potenziale offensivo molto importante”.

“Il Catania è allenato bene, con giocatori anche di categoria superiore. Penso che sarà una lotta serrata fino alla fine. Si sta un pò allungando magari il distacco dalla vetta ma ci sono ancora scontri diretti e tante partite da giocare, noi ci concentriamo sul nostro percorso. Il periodo in cui faticavamo ad ottenere risultati ci è servito per dare una svolta al nostro percorso, traendo il meglio per ripartire e proseguire il nostro cammino”.

“Il Catania ce lo aspettavamo così, una squadra che fa dello stadio di casa un punto di forza. Situazione ambientale molto bella, uno spettacolo per questa categoria e per il calcio in generale. Merito a tutto l’ambiente Catania, questo lo dico con grande sincerità. I valori in campo si sono visti, il Catania ha una grossa fisicità, noi in alcuni elementi siamo un pò più brevinei e tecnici nell’andare a giocare tra le linee e gli spazi. Dini ha fatto un miracolo sul tiro di D’Orazio a portiere battuto, nel primo tempo abbiamo fraseggiato meglio portando più giocatori in area di rigore, tolti i primi 10-12 minuti subendo la partenza forte del Catania in termini di fisicità“.

“L’arbitro nella sua conduzione ha scelto di adottare un metro di gioco più ‘maschio’, questo ha favorito un pò il Catania per struttura fisica. Noi nel primo tempo abbiamo costruito con personalità, nel secondo la personalità l’abbiamo messa in campo quando c’era da soffrire tenendo un fortino stretto, un risultato di prestigio. Non volevamo giocare sullo 0-0, merito del Catania che ci ha messo un pò dietro, abbiamo cercato di ripartire costruendo qualche occasione importante, volevamo fare di più con la palla ma c’è anche un avversario forte che magari ti mette nelle condizioni di non riuscire a produrre qualcosa di meglio”.

