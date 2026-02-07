SERIE C: 25/a giornata, tutti i risultati maturati e la classifica aggiornata

In attesa di Catania-Trapani che si disputerà mercoledì 18 Febbraio, dopo le gare disputate venerdì sera ecco il quadro completo dei risultati relativi agli altri incontri giocati sabato e valevoli per la 25/a giornata del girone C di Serie C. Riportiamo di seguito l’esito di tutte le partite con i marcatori dei rispettivi confronti e la classifica aggiornata:
RISULTATI
Audace Cerignola 1-0 Salernitana
21′ Moreso
Benevento 1-0 AZ Picerno
90’+12 Pierozzi
Latina 0-0 Cavese
Team Altamura 2-0 Monopoli
6′ Rosafio, 28′ Curcio
Casarano 2-0 Sorrento
48′ Giraudo, 71′ Versienti
Casertana 3-2 Foggia
19′ Llano (C), 24′ Oukhadda (C), 34′ Cangiano (F), 64′ Nocerino (F), 67′ Kallon (C)
Crotone 1-0 Atalanta U23
90’+7 Musso rig.
Giugliano 3-0 Cosenza
44′ Marchisano, 72′ Zammarini, 84′ Egharevba
Potenza 2-2 Siracusa
56′ Felippe (P), 84′ Arditi (S), 90’+1 Capomaggio aut. (P), 90’+12 Contini rig. (S)
CLASSIFICA
1.Benevento 57 punti : gol fatti 54, gol subiti 18, diff. reti +36, gare giocate 25
2.Catania 51 punti : gol fatti 40, gol subiti 14, diff. reti +26, gare giocate 24
3.Salernitana 46 punti : gol fatti 32, gol subiti 28, diff. reti +4, gare giocate 25
4.Casertana 42 punti : gol fatti 36, gol subiti 29, diff. reti +7, gare giocate 25
5.Crotone 40 punti : gol fatti 35, gol subiti 21, diff. reti +14, gare giocate 25
6.Cosenza 40 punti : gol fatti 37, gol subiti 29, diff. reti +8, gare giocate 25
7.Audace Cerignola 38 punti : gol fatti 32, gol subiti 30, diff. reti +2, gare giocate 25
8.Monopoli 37 punti : gol fatti 27, gol subiti 28, diff. reti -1, gare giocate 25
9.Casarano 33 punti : gol fatti 34, gol subiti 40, diff. reti -6, gare giocate 25
10.Team Altamura 33 punti : gol fatti 24, gol subiti 31, diff. reti -7, gare giocate 25
11.Potenza 30 punti : gol fatti 31, gol subiti 38, diff. reti -7, gare giocate 25
12.Sorrento 27 punti : gol fatti 27, gol subiti 36, diff. reti -9, gare giocate 25
13.Latina 27 punti : gol fatti 18, gol subiti 28, diff. reti -10, gare giocate 25
14.Atalanta U23 26 punti : gol fatti 35, gol subiti 34, diff. reti +1, gare giocate 25
15.*Trapani 25 punti : gol fatti 34, gol subiti 23, diff. reti +11, gare giocate 24
16.Cavese 24 punti : gol fatti 24, gol subiti 31, diff. reti -7, gare giocate 25
17.AZ Picerno 23 punti : gol fatti 28, gol subiti 41, diff. reti -13, gare giocate 25
18.Siracusa 22 punti : gol fatti 30, gol subiti 40, diff. reti -10, gare giocate 25
19.Foggia 22 punti : gol fatti 22, gol subiti 43, diff. reti -21, gare giocate 25
20.Giugliano 21 punti : gol fatti 21, gol subiti 39, diff. reti -18, gare giocate 25
* 15 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative
MERCOLEDI’ 18 FEBBRAIO
Catania – Trapani, 20:30
