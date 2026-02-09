SERIE C: brutta tegola per il Benevento, Floro Flores perde Simonetti

Brutta tegola per il Benevento che perde un uomo chiave in vista del prosieguo della stagione. Ha saltato quasi tutta la prima parte del campionato a seguito di un infortunio muscolare. Poi, da quando il tecnico Floro Flores è al timone del Benevento, Pier Luigi Simonetti è sempre stato schierato in campo. I sanniti, con la presenza di Pier Luigi Simonetti sul rettangolo verde, hanno portato a casa l’intera posta in palio in quasi tutte le occasioni. Ad eccezione della sconfitta di Cosenza (2-1 il 23 novembre) e del pari di Caserta (0-0 l’11 gennaio). Adesso, nuovo stop per il giocatore.

Il centrocampista ex Catania è un profilo molto importante nello scacchiere tattico di Floro Flores, avendo anche messo a segno 5 gol conditi da un assist in questo campionato. In occasione del recente confronto con l’AZ Picerno ha riportato un infortunio non di lieve entità. Si temeva il peggio nello staff giallorosso ed in effetti la risonanza magnetica effettuata nelle ultime ore ha evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Tradotto: stagione finita.

