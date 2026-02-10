martedì, 10 Febbraio 2026
HomeCalcio CataniaSERIE C - D.S. Grammatica: "Benevento e Catania lotteranno punto a punto...
Calcio CataniaIntervisteLega Pro

SERIE C – D.S. Grammatica: “Benevento e Catania lotteranno punto a punto ma vedo i sanniti favoriti”

Redazione
By Redazione
0
182

Andrea Grammatica, ex dirigente – tra gli altri – di Spezia, Reggiana, Virtus Entella e Siena, lo scorso anno alla direzione sportiva del Team Altamura, attraverso le frequenze di TMW Radio ha analizzato la lotta al vertice nel girone C di Serie C:

“Sì, per quanto visto finora credo che la lotta per la promozione diretta sia ormai a due. Al di là dei punti in classifica, è una questione di valori: Benevento e Catania hanno qualcosa in più rispetto alle altre. Per quello che hanno mostrato finora, penso che sarà una lotta punto a punto. Il Benevento però mi sembra avere più soluzioni offensive, una mole di gioco superiore e una capacità importante di cambiare le partite con le sostituzioni. Basta guardare alle rimonte fatte. Per me è la favorita numero uno del girone”.

“Mi aspettavo qualcosa di diverso da Crotone e Cosenza per i valori delle rose, ma sappiamo che hanno attraversato momenti di difficoltà societaria e queste situazioni spesso incidono sulla testa dei giocatori. Detto questo, sono comunque lì e la terza posizione, anche in ottica playoff, può essere un grande risultato. Dal terzo posto in giù, fino all’Audace Cerignola che è rientrato prepotentemente in corsa, secondo me sono tutte dentro. E’ un campionato molto combattuto ed equilibrato”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CATANIA-AUDACE CERIGNOLA: valore mercato squadre a confronto
Articolo successivo
ROSSAZZURRI IN GIRO: Chiarella continua il percorso di crescita a Recanati
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency