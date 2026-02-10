martedì, 10 Febbraio 2026
SERIE C – D.S. Pagni: “Benevento squadra regolare, ogni tanto il Catania inciampa”

foto calciofere.it

Il Direttore Sportivo Danilo Pagni – che raggiunse il punto più alto della carriera quando, nella stagione 2017-2018, diventò collaboratore dell’area tecnica del Milan – commenta l’attualità nel girone C di Serie C:

“Il Benevento con il nuovo corso Floro Flores mi ricorda l’Avellino del mio ‘pitone’ Biancolino che ho avuto a Salerno, non me ne voglia Auteri, con il quale ho condiviso delle vittorie importanti, ma mi sembra una squadra regolare, propositiva e che esprime anche bel gioco. Nelle zone alte la vedo in questo momento protagonista, ogni tanto il Catania inciampa sulla buccia di banana vedi Sorrento e la Salernitana che non riesce dominare in lungo e in largo. Il Picerno si è mosso tanto sul mercato? Sta facendo di tutto e di più per salvarsi, è una realtà che merita rispetto e di salvarsi per organizzazione e linearità. Il Cerignola nonostante il grande ridimensionamento sta facendo prevalere il principio che il rimedio non è meglio della cura, complimenti a mister Maiuri”.

