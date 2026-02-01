SERIE C | Da 3-1 a 3-4, reazione da capolista del Benevento: +3 sul Catania

Sotto di due gol, reazione veemente del Benevento che approfitta del passo falso del Catania a Potenza andando a ribaltare il risultato sul campo dell’Atalanta U23. Pirotecnico 3-4 a Caravaggio. Pronti, via ed i sanniti sbloccano il risultato con Lamesta, il quale finalizza un contropiede innescato con efficacia. I padroni di casa, però, non ci stanno e pervengono al pareggio al 8′ grazie alla rete di Levak, confermata dopo revisione al FVS. Minuti iniziali incandescenti, i nerazzurri continuano a premere sull’acceleratore ed effettuano il sorpasso trovando nuovamente la via del gol con Levak (18′). Il Benevento tenta una reazione ma manca la precisione negli ultimi metri. L’Atalanta U23, invece, poco prima dello scadere del primo tempo cala il tris firmato da Misitano. Bergamaschi cinici, concreti, ben messi in campo nella prima frazione.

Dopo l’intervallo cambia radicamente l’atteggiamento della squadra di Floro Flores. L’allenatore giallorosso chiede ben altro spirito ai suoi, che assediano l’area di rigore atalantina. Nerazzurri, adesso, in evidentissima difficoltà. Il Benevento non concede un attimo di respiro alla retroguardia avversaria e, con carattere e personalità, riesce nell’intento di capovolgere il risultato. Prima accorcia le distanze con Pierozzi sugli sviluppi di un calcio di punizione (50′), poi perviene al pareggio con Saio (64′) e, al minuto 89, ancora Pierozzi sfrutta l’assist di Maita siglando il quarto gol. A pochi istanti dal triplice fischio, super parata di Vannucchi. Episodio che mette in cassaforte i tre punti, fondamentali per la formazione campana. Successo fondamentale per il Benevento, che difende la vetta solitaria allungando sul Catania (+3).

