domenica, 1 Febbraio 2026
HomeIntervisteSERIE C - Floro Flores: "Con Catania e Salernitana lotteremo fino alla...
IntervisteLega ProPrimo Piano

SERIE C – Floro Flores: “Con Catania e Salernitana lotteremo fino alla fine. Vogliamo fare divertire i nostri tifosi”

Redazione
By Redazione
0
145

L’allenatore del Benevento Antonio Floro Flores parla così, in sala stampa, della lotta al vertice nel girone C di Serie C:

“Abbiamo di fronte Catania e Salernitana, squadre che si sono rinforzate prendendo giocatori con l’obiettivo di vincere il campionato e ci sarà da lottare fino alla fine. Bisogna avere rispetto per qualsiasi avversario. Questo è un torneo dove le insidie sono sempre dietro l’angolo. Nulla è scontato, bisogna tenere le antenne dritte. Sappiamo di dovere migliorare in tante cose, se commettiamo un errore è il mio, perchè il mio modo di giocare a volte porta a determinare qualche errore”.

“Se abbiamo paura delle vertigini cambiamo mestiere, saremmo stupidi. Non andiamo in guerra ma giochiamo a calcio. Ci divertiamo perchè questo è il mio modo di vedere il calcio, con il sorriso ed il piacere di stare insieme. Pratichiamo lo sport più bello del mondo, guadagniamo, se vinciamo diventiamo famosi. Ci giochiamo un campionato dove chi ha più costanza, voglia e determinazione vince. Io voglio che i miei giocatori non soffrano ma giochino con spensieratezza e divertimento proponendo un bel calcio e facendo divertire anche i nostri tifosi. Questo mi rende orgoglioso”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CATANIA WOMEN: rossazzurre avanti a gonfie vele
Articolo successivo
QUI CATANIA: metamorfosi nel giro di una settimana, voltare pagina e ripartire
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

SERIE C: Salernitana, deludente pareggio. Classifica e risultati

Redazione - 0
Va in archivio la 24/a giornata del girone C di Serie C. Completano il quadro gli incontri serali disputati a Salerno e Foggia, dove...

FEBBRAIO ROSSAZZURRO: ora quattro gare da vincere per il rilancio

NICOLA SALERNO: è morto l’ex direttore sportivo del Catania

A MENTE FREDDA | Nulla è perduto, ma basta sprechi

QUI CATANIA: metamorfosi nel giro di una settimana, voltare pagina e ripartire

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency