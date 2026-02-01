SERIE C – Floro Flores: “Con Catania e Salernitana lotteremo fino alla fine. Vogliamo fare divertire i nostri tifosi”

L’allenatore del Benevento Antonio Floro Flores parla così, in sala stampa, della lotta al vertice nel girone C di Serie C:

“Abbiamo di fronte Catania e Salernitana, squadre che si sono rinforzate prendendo giocatori con l’obiettivo di vincere il campionato e ci sarà da lottare fino alla fine. Bisogna avere rispetto per qualsiasi avversario. Questo è un torneo dove le insidie sono sempre dietro l’angolo. Nulla è scontato, bisogna tenere le antenne dritte. Sappiamo di dovere migliorare in tante cose, se commettiamo un errore è il mio, perchè il mio modo di giocare a volte porta a determinare qualche errore”.

“Se abbiamo paura delle vertigini cambiamo mestiere, saremmo stupidi. Non andiamo in guerra ma giochiamo a calcio. Ci divertiamo perchè questo è il mio modo di vedere il calcio, con il sorriso ed il piacere di stare insieme. Pratichiamo lo sport più bello del mondo, guadagniamo, se vinciamo diventiamo famosi. Ci giochiamo un campionato dove chi ha più costanza, voglia e determinazione vince. Io voglio che i miei giocatori non soffrano ma giochino con spensieratezza e divertimento proponendo un bel calcio e facendo divertire anche i nostri tifosi. Questo mi rende orgoglioso”.

