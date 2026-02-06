SERIE C – Greco (D.G. Picerno): “Col Benevento serve prova perfetta. Catania, ko inaspettato contro il Sorrento”

Vincenzo Greco, direttore generale dell’AZ Picerno, parla della sfida in programma sul campo della capolista Benevento e del coefficiente di difficoltà di questo campionato di Serie C, girone C:

“Incontriamo la squadra che in questo momento occupa la prima posizione in classifica, la squadra che a oggi ha segnato più reti tra i professionisti, perché ha anche questo record. È una corazzata, io la definisco così, una squadra completa in tutti i ruoli, composta da giocatori di altissimo livello, ben allenata, perché comunque esprime un calcio molto piacevole. È sulla carta un incontro proibitivo, ma andremo lì con grande rispetto per l’avversario, ma anche con la necessità di fare punti per scalare un po’ la classifica. Affronteremo un avversario importante, ma cercheremo di fare una prestazione perfetta, perché servirà una prestazione perfetta per portare a casa un risultato positivo”, afferma a TMW Radio.

“Il campionato è molto equilibrato: ogni domenica assistiamo a risultati inaspettati, come la sconfitta del Catania a Sorrento. I siciliani hanno sofferto parecchio il gioco dei costieri. Ogni partita nasconde delle insidie e credo che questo campionato si deciderà soltanto nelle ultime giornate“, le parole del dirigente del Picerno ai microfoni di Ottogol.

