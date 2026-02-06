venerdì, 6 Febbraio 2026
HomeCalcio CataniaSERIE C - Greco (D.G. Picerno): "Col Benevento serve prova perfetta. Catania,...
Calcio CataniaIntervisteLega Pro

SERIE C – Greco (D.G. Picerno): “Col Benevento serve prova perfetta. Catania, ko inaspettato contro il Sorrento”

Redazione
By Redazione
0
63

Vincenzo Greco, direttore generale dell’AZ Picerno, parla della sfida in programma sul campo della capolista Benevento e del coefficiente di difficoltà di questo campionato di Serie C, girone C:

“Incontriamo la squadra che in questo momento occupa la prima posizione in classifica, la squadra che a oggi ha segnato più reti tra i professionisti, perché ha anche questo record. È una corazzata, io la definisco così, una squadra completa in tutti i ruoli, composta da giocatori di altissimo livello, ben allenata, perché comunque esprime un calcio molto piacevole. È sulla carta un incontro proibitivo, ma andremo lì con grande rispetto per l’avversario, ma anche con la necessità di fare punti per scalare un po’ la classifica. Affronteremo un avversario importante, ma cercheremo di fare una prestazione perfetta, perché servirà una prestazione perfetta per portare a casa un risultato positivo”, afferma a TMW Radio.

Il campionato è molto equilibrato: ogni domenica assistiamo a risultati inaspettati, come la sconfitta del Catania a Sorrento. I siciliani hanno sofferto parecchio il gioco dei costieri. Ogni partita nasconde delle insidie e credo che questo campionato si deciderà soltanto nelle ultime giornate“, le parole del dirigente del Picerno ai microfoni di Ottogol.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
ACCADDE OGGI: 6 febbraio 1949, il Catania inaugura il girone di ritorno con una vittoria nell’anno del salto in B
Articolo successivo
VERSO CATANIA-AUDACE CERIGNOLA: Zammarini decisivo nell’ultima vittoria rossazzurra contro gli ofantini
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency