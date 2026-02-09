lunedì, 9 Febbraio 2026
SERIE C – Greco (D.G. Picerno): “L’arbitraggio di Benevento merita una seria riflessione…”

Il Direttore Generale dell’AZ Picerno Vincenzo Greco punta il dito contro la direzione arbitrale in occasione del match vinto in extremis dal Benevento contro i lucani. Queste le parole di Greco ai microfoni di TuttoC.com:

“Non è nostra abitudine parlare degli arbitri e del loro operato e soprattutto non è nostra consuetudine cercare alibi, ma quanto accaduto venerdì sera merita una riflessione seria. Carfora commette fallo su Guadagni e viene ammonito; pochi minuti dopo interviene nuovamente, ancora su Guadagni, con un’entrata da dietro che per dinamica e tempistica appariva da seconda ammonizione. La mancata sanzione ha inciso sull’equilibrio della gara. Anche sul rigore assegnato per il contatto di Bassoli ribadiamo le nostre perplessità: situazioni analoghe si verificano decine di volte in ogni partita di Serie C e raramente vengono sanzionate”.

“Ancora più grave l’intervento di Tumminello su Pugliese a piedi uniti, episodio rivisto anche attraverso FVS e che, clamorosamente, non è stato ritenuto nemmeno falloso. È proprio qui che nasce la nostra riflessione sull’utilizzo dei nuovi strumenti: l’introduzione dell’FVS rappresenta uno sforzo importante per migliorare il sistema, ma se davanti a un monitor un intervento di quel tipo non viene sanzionato, è evidente che lo strumento da solo non basta a garantire maggiore tutela. Ci aspettiamo maggiore attenzione verso tutte le società, comprese realtà come la nostra, che con professionalità e correttezza svolgono la propria attività nel rispetto delle regole, chiedendo soltanto equità di giudizio. Non chiediamo favori, chiediamo equilibrio e rispetto”.

