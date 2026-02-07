SERIE C – Greco (D.G. Picerno): “Viviamo l’ennesimo campionato falsato…”

Le parole di Vincenzo Greco, Direttore Generale dell’AZ Picernoo, sul campionato di Serie C girone C ai microfoni di TMW Radio: “È un campionato imprevedibile, sempre aperto, e poi c’è la gogna dei punti di penalizzazione. Stiamo vivendo l’ennesimo campionato che io definisco falsato, perché siamo in attesa delle decisioni della giustizia sportiva che, secondo me, andranno a cambiare notevolmente la classifica. Siamo arrabbiati perché queste situazioni si verificano ogni anno. Se le decisioni fossero state prese nei tempi giusti, magari non avremmo fatto 11 operazioni di mercato in entrata. Un campionato falsato lo è sotto tutti i punti di vista, non solo sportivo. Ogni anno queste situazioni creano danni a quanto di buono si cerca di fare in Lega Pro. Il presidente Marani lavora per migliorare la Lega, poi però si presentano situazioni generate da gestioni scriteriate che penalizzano le società serie come la nostra, che rispettano i parametri e non fanno il passo più lungo della gamba. Mi auguro vengano presi provvedimenti seri affinché queste situazioni non si verifichino più”.

