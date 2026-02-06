SERIE C: il Benevento allunga, Salernitana e Monopoli a mani vuote. Come cambia la classifica

In attesa che gli incontri del sabato calcistico completino il quadro della 26/a giornata del girone C di Serie C, si è giocato a Cerignola, Benevento, Latina e Altamura. Sconfitta di misura per la Salernitana nel primo caso mentre, al “Vigorito”, dopo avere fallito un calcio di rigore al 90′ i sanniti trovano la via della rete all’ultimo istante con Pierozzi, piegando la resistenza del Picerno. Reti bianche nel confronto dello stadio “Francioni” dove la Cavese riporta il terzo pareggio consecutivo. Monopoli sconfitto per 2-0. Ecco di seguito i marcatori dei rispettivi incontri e la classifica aggiornata:

RISULTATI

Audace Cerignola 1-0 Salernitana

21′ Moreso

Benevento 1-0 AZ Picerno

90’+12 Pierozzi

Latina 0-0 Cavese

Team Altamura 2-0 Monopoli

6′ Rosafio, 28′ Curcio

CLASSIFICA

1.Benevento 57 punti : gol fatti 54, gol subiti 18, diff. reti +36, gare giocate 25

2.Catania 51 punti : gol fatti 40, gol subiti 14, diff. reti +26, gare giocate 24

3.Salernitana 46 punti : gol fatti 32, gol subiti 28, diff. reti +4, gare giocate 25

4.Cosenza 40 punti : gol fatti 37, gol subiti 26, diff. reti +11, gare giocate 24

5.Casertana 39 punti : gol fatti 33, gol subiti 27, diff. reti +6, gare giocate 24

6.Audace Cerignola 38 punti : gol fatti 32, gol subiti 30, diff. reti +2, gare giocate 25

7.Crotone 37 punti : gol fatti 34, gol subiti 21, diff. reti +13, gare giocate 24

8.Monopoli 37 punti : gol fatti 27, gol subiti 28, diff. reti -1, gare giocate 25

9.Team Altamura 33 punti : gol fatti 24, gol subiti 31, diff. reti -7, gare giocate 25

10.Casarano 30 punti : gol fatti 32, gol subiti 40, diff. reti -8, gare giocate 24

11.Potenza 29 punti : gol fatti 29, gol subiti 36, diff. reti -7, gare giocate 24

12.Sorrento 27 punti : gol fatti 27, gol subiti 34, diff. reti -7, gare giocate 24

13.Latina 27 punti : gol fatti 18, gol subiti 28, diff. reti -10, gare giocate 25

14.Atalanta U23 26 punti : gol fatti 35, gol subiti 33, diff. reti +2, gare giocate 24

15.*Trapani 25 punti : gol fatti 34, gol subiti 23, diff. reti +11, gare giocate 24

16.Cavese 24 punti : gol fatti 24, gol subiti 31, diff. reti -7, gare giocate 25

17.AZ Picerno 23 punti : gol fatti 28, gol subiti 41, diff. reti -13, gare giocate 25

18.Foggia 22 punti : gol fatti 20, gol subiti 40, diff. reti -20, gare giocate 24

19.Siracusa 21 punti : gol fatti 28, gol subiti 38, diff. reti -10, gare giocate 24

20.Giugliano 18 punti : gol fatti 18, gol subiti 39, diff. reti -21, gare giocate 24

* 15 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

SABATO 7 FEBBRAIO

Casarano – Sorrento, 14:30

Casertana – Foggia, 14:30

Crotone – Atalanta U23, 14:30

Giugliano – Cosenza, 14:30

Potenza – Siracusa, 17:30

MERCOLEDI’ 18 FEBBRAIO

Catania – Trapani, 20:30

