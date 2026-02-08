SERIE C: martedì si torna in campo, le partite della 26/a giornata

Si torna in campo per la 26/a giornata del girone C di Serie C. Squadre impegnate martedì 10 febbraio, tra queste Catania e Trapani che hanno osservato un turno di riposo dopo la decisione di rinviare il derby siciliano al 18 febbraio. Il Monopoli cerca riscatto sul campo della Cavese mentre il Giugliano è a caccia di conferme contro il Sorrento dopo il sonoro 3-0 inflitto al Cosenza, a sua volta impegnato tra le mura amiche col Siracusa.

Il Team Altamura, tra le compagini più in forma del momento, ospita il Latina. L’Atalanta U23 viene da un periodo negativo in termini di risultati e proverà a rialzare la testa al cospetto del Potenza. Casertana-Crotone è scontro diretto in chiave quarto posto. La Salernitana è chiamata a superare l’esame Casarano con la panchina di mister Giuseppe Raffaele in bilico. Foggia-Picerno sarà sfida tra squadre in lotta per la salvezza, mentre per il Benevento si presenta il test Trapani in Sicilia.

MARTEDI’ 10 FEBBRAIO

Cavese – Monopoli, 18:00

Sorrento – Giugliano, 18:00

Team Altamura – Latina, 18:00

Trapani – Benevento, 18:00

Atalanta U23 – Potenza, 20:30

Casertana – Crotone, 20:30

Catania – Audace Cerignola, 20:30

Cosenza – Siracusa, 20:30

Foggia – AZ Picerno, 20:30

Salernitana – Casarano, 20:30

CLASSIFICA

1.Benevento 57 punti : gol fatti 54, gol subiti 18, diff. reti +36, gare giocate 25

2.Catania 51 punti : gol fatti 40, gol subiti 14, diff. reti +26, gare giocate 24

3.Salernitana 46 punti : gol fatti 32, gol subiti 28, diff. reti +4, gare giocate 25

4.Casertana 42 punti : gol fatti 36, gol subiti 29, diff. reti +7, gare giocate 25

5.Crotone 40 punti : gol fatti 35, gol subiti 21, diff. reti +14, gare giocate 25

6.Cosenza 40 punti : gol fatti 37, gol subiti 29, diff. reti +8, gare giocate 25

7.Audace Cerignola 38 punti : gol fatti 32, gol subiti 30, diff. reti +2, gare giocate 25

8.Monopoli 37 punti : gol fatti 27, gol subiti 28, diff. reti -1, gare giocate 25

9.Casarano 33 punti : gol fatti 34, gol subiti 40, diff. reti -6, gare giocate 25

10.Team Altamura 33 punti : gol fatti 24, gol subiti 31, diff. reti -7, gare giocate 25

11.Potenza 30 punti : gol fatti 31, gol subiti 38, diff. reti -7, gare giocate 25

12.Sorrento 27 punti : gol fatti 27, gol subiti 36, diff. reti -9, gare giocate 25

13.Latina 27 punti : gol fatti 18, gol subiti 28, diff. reti -10, gare giocate 25

14.Atalanta U23 26 punti : gol fatti 35, gol subiti 34, diff. reti +1, gare giocate 25

15.*Trapani 25 punti : gol fatti 34, gol subiti 23, diff. reti +11, gare giocate 24

16.Cavese 24 punti : gol fatti 24, gol subiti 31, diff. reti -7, gare giocate 25

17.AZ Picerno 23 punti : gol fatti 28, gol subiti 41, diff. reti -13, gare giocate 25

18.Siracusa 22 punti : gol fatti 30, gol subiti 40, diff. reti -10, gare giocate 25

19.Foggia 22 punti : gol fatti 22, gol subiti 43, diff. reti -21, gare giocate 25

20.Giugliano 21 punti : gol fatti 21, gol subiti 39, diff. reti -18, gare giocate 25

* 15 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

