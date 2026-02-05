giovedì, 5 Febbraio 2026
SERIE C – Petrone: “Catania, Benevento e Salernitana? Vedremo dei colpi di scena ogni settimana”

Mario Petrone

Mario Petrone, allenatore con anche una piccolissima parentesi sulla panchina del Catania, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘A Tutta C’, in onda su TMW Radio e iL61. Questo il suo pensiero sulla lotta promozione nel girone C di Serie C:

“Catania e Benevento? Parliamo di due squadre che stanno facendo una grandissima stagione per quello che dimostrano ogni settimana in campo. Il Benevento propone delle geometrie interessanti, Floro Flores è stato bravo a dare continuità al lavoro di Auteri e il Benevento gioca a memoria. Il Catania è una formazione molto equilibrata, ha la miglior difesa e la differenza, alla lunga, potrebbe farlo proprio questo equilibrio. Sperare di fare gli stessi punti del girone d’andata anche nel girone di ritorno è impossibile, perché nel girone C si sono rinforzate tutte in maniera importante. Catania, Benevento e Salernitana sono le tre squadre che si contenderanno la promozione diretta e sono sicuro che vedremo dei colpi di scena ogni settimana. Tra Potenza e Latina, invece, chi vincerà la Coppa Italia potrebbe anche essere la sorpresa negli spareggi come fu il Cosenza di Braglia”.

