SERIE C – Pierozzi (Benevento): “Lotta serratissima per la vetta, vincere così dà tanta carica”

Mentre il Catania non è riuscito a rimontare a Potenza contro il Sorrento, il Benevento ha capovolto il risultato di 3-1 sul campo dell’Atalanta U23. Merito anche della prestazione del laterale destro Edoardo Pierozzi, autore di una doppietta importante nell’economia della gara vinta con il risultato di 3-4. Lo stesso Pierozzi, calciatore che peraltro mister Toscano ha allenato ai tempi del Cesena, rilascia alcune dichiarazioni ai microfoni di Otto Channel:

“Al di là di chi gioca, tutti assicuriamo un livello prestativo elevato e l’ambiente nel nostro gruppo di lavoro è fenomenale. Non è stato semplice, avevamo davanti dei ragazzi forti ma nello spogliatoio ci eravamo detti di stare tranquilli, sereni, perchè eravamo in controllo ed infatti dal primo secondo della ripresa abbiamo dimostrato di avere voglia di riprendere la gara. Questi sono passaggi che fanno la differenza in campionato. La lotta per il primato in classifica è serratissima ed equilibrata perchè le nostre rivali sono forti, lo sappiamo, ma vincere queste gare dà tanta carica”.

