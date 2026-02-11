SERIE C: risultati e classifica, Salernitana a -3 dal Catania e Benevento a +8

Squadre del girone C di Serie C in campo per la 26/a giornata. Vincono Cavese, Sorrento, Team Altamura, Benevento, Cosenza, AZ Picerno e Salernitana. Pari con gol a Caserta e Caravaggio, reti bianche a Catania. Riportiamo di seguito i risultati maturati ed i marcatori dei rispettivi incontri che hanno caratterizzato il turno di campionato con la classifica aggiornata:

RISULTATI

Cavese 1-0 Monopoli

24′ Fusco

Sorrento 1-0 Giugliano

31′ Crecco

Team Altamura 1-0 Latina

61′ Pace aut.

Trapani 0-5 Benevento

17′ Tumminello, 20′ Manconi, 67′ Tumminello rig., 71′ Mignani, 90’+3 Mignani

Atalanta U23 2-2 Potenza

45’+2 Levak (A), 68′ Schimmenti (P), 80′ Manzoni (A), 82′ Mazzeo (P)

Casertana 2-2 Crotone

12′ Saco (CA), 24′ Vinicius (CR), 31′ Girelli (CA), 81′ Gomez (CR)

Catania 0-0 Audace Cerignola

Cosenza 1-0 Siracusa

82′ Emmausso

Foggia 1-2 AZ Picerno

17′ Brosco (F), 18′ Guadagni (P), 55′ Pugliese (P)

Salernitana 3-0 Casarano

10′ Molina, 68′ Lescano, 70′ Lescano

CLASSIFICA

1.Benevento 60 punti : gol fatti 59, gol subiti 18, diff. reti +41, gare giocate 26

2.Catania 52 punti : gol fatti 40, gol subiti 14, diff. reti +26, gare giocate 25

3.Salernitana 49 punti : gol fatti 35, gol subiti 28, diff. reti +7, gare giocate 26

4.Cosenza 43 punti : gol fatti 38, gol subiti 29, diff. reti +9, gare giocate 26

5.Casertana 43 punti : gol fatti 38, gol subiti 31, diff. reti +7, gare giocate 26

6.Crotone 41 punti : gol fatti 37, gol subiti 23, diff. reti +14, gare giocate 26

7.Audace Cerignola 39 punti : gol fatti 32, gol subiti 30, diff. reti +2, gare giocate 26

8.Monopoli 37 punti : gol fatti 27, gol subiti 29, diff. reti -2, gare giocate 26

9.Team Altamura 36 punti : gol fatti 25, gol subiti 31, diff. reti -6, gare giocate 26

10.Casarano 33 punti : gol fatti 34, gol subiti 43, diff. reti -9, gare giocate 26

11.Potenza 31 punti : gol fatti 33, gol subiti 40, diff. reti -7, gare giocate 26

12.Sorrento 30 punti : gol fatti 28, gol subiti 36, diff. reti -8, gare giocate 26

13.Atalanta U23 27 punti : gol fatti 37, gol subiti 36, diff. reti +1, gare giocate 26

14.Cavese 27 punti : gol fatti 25, gol subiti 31, diff. reti -6, gare giocate 26

15.Latina 27 punti : gol fatti 18, gol subiti 29, diff. reti -11, gare giocate 26

16.AZ Picerno 26 punti : gol fatti 30, gol subiti 42, diff. reti -12, gare giocate 26

17.*Trapani 25 punti : gol fatti 34, gol subiti 28, diff. reti +6, gare giocate 25

18.Siracusa 22 punti : gol fatti 30, gol subiti 41, diff. reti -11, gare giocate 26

19.Foggia 22 punti : gol fatti 23, gol subiti 45, diff. reti -22, gare giocate 26

20.Giugliano 21 punti : gol fatti 21, gol subiti 40, diff. reti -19, gare giocate 26

* 15 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

