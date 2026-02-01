SERIE C: Salernitana, deludente pareggio. Classifica e risultati

Va in archivio la 24/a giornata del girone C di Serie C. Completano il quadro gli incontri serali disputati a Salerno e Foggia, dove i padroni di casa hanno rispettivamente pareggiato (1-1) e perso (1-3) al cospetto del fanalino di coda Giugliano e dell’Audace Cerignola. Riportiamo di seguito tutti i risultati maturati con i marcatori delle gare giocate e la classifica aggiornata:

RISULTATI

Cavese 1-1 Casarano

62′ Chiricò rig. (CAS), 84′ Ubani (CAV)

Sorrento 3-1 Catania

6′ Forte (C), 12′ Sabbatani (S), 26′ Crecco (S), 90′ Ricci (S)

Atalanta U23 3-4 Benevento

3′ Lamesta (B), 13′ Levak (A), 18′ Levak (A), 45’+3 Misitano (A), 50′ Pierozzi (B), 64′ Saio (B), 89′ Pierozzi (B)

Monopoli 1-0 Latina

46′ Vinciguerra

Trapani 0-1 Team Altamura

38′ Curcio

AZ Picerno 2-0 Potenza

8′ Abreu, 12′ Bianchi

Cosenza 3-1 Casertana

32′ Liotti rig. (CA), 56′ Dametto (CO), 60′ Achour (CO), 77′ Contiliano (CO)

Siracusa 1-3 Crotone

30′ Contini rig. (S), 38′ Zunno (C), 45’+5 Vinicius (C), 66′ Gomez rig. (C)

Foggia 1-3 Audace Cerignola

36′ Vitale (C), 58′ Vitale (C), 78′ D’Orazio (C), 85′ Castorri (F)

Salernitana 1-1 Giugliano

17′ Ferraris (S), 62′ D’Agostino (G)

CLASSIFICA

1.Benevento 54 punti : gol fatti 53, gol subiti 18, diff. reti +35, gare giocate 24

2.Catania 51 punti : gol fatti 40, gol subiti 14, diff. reti +26, gare giocate 24

3.Salernitana 46 punti : gol fatti 32, gol subiti 27, diff. reti +5, gare giocate 24

4.Cosenza 40 punti : gol fatti 37, gol subiti 26, diff. reti +11, gare giocate 24

5.Casertana 39 punti : gol fatti 33, gol subiti 27, diff. reti +6, gare giocate 24

6.Crotone 37 punti : gol fatti 34, gol subiti 21, diff. reti +13, gare giocate 24

7.Monopoli 37 punti : gol fatti 27, gol subiti 26, diff. reti +1, gare giocate 24

8.Audace Cerignola 35 punti : gol fatti 31, gol subiti 30, diff. reti +1, gare giocate 24

9.Casarano 30 punti : gol fatti 32, gol subiti 40, diff. reti -8, gare giocate 24

10.Team Altamura 30 punti : gol fatti 22, gol subiti 31, diff. reti -9, gare giocate 24

11.Potenza 29 punti : gol fatti 29, gol subiti 36, diff. reti -7, gare giocate 24

12.Sorrento 27 punti : gol fatti 27, gol subiti 34, diff. reti -7, gare giocate 24

13.Latina 26 punti : gol fatti 18, gol subiti 28, diff. reti -10, gare giocate 24

14.Atalanta U23 26 punti : gol fatti 35, gol subiti 33, diff. reti +2, gare giocate 24

15.*Trapani 25 punti : gol fatti 34, gol subiti 23, diff. reti +11, gare giocate 24

16.Cavese 23 punti : gol fatti 24, gol subiti 31, diff. reti -7, gare giocate 24

17.AZ Picerno 23 punti : gol fatti 28, gol subiti 40, diff. reti -12, gare giocate 24

18.Foggia 22 punti : gol fatti 20, gol subiti 40, diff. reti -20, gare giocate 24

19.Siracusa 21 punti : gol fatti 28, gol subiti 38, diff. reti -10, gare giocate 24

20.Giugliano 18 punti : gol fatti 18, gol subiti 39, diff. reti -21, gare giocate 24

* 15 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

