lunedì, 2 Febbraio 2026
SERPINI (all. Sorrento): “Auguro al Catania di lottare fino alla fine per la vetta. Grande prova contro una squadra solida”

Redazione
By Redazione
0
0
foto Sorrento Calcio

Cristian Serpini, allenatore del Sorrento, ai microfoni di Globus Television è tornato sulla vittoriosa prestazione contro il Catania:

“Abbiamo incontrato una grande squadra, a cui auguro di continuare il suo percorso lottando fino alla fine per la vittoria del campionato. Sapevamo che era difficilissimo fare gol ad una squadra con tanti punti forti e pochi deboli. C’è sempre una dose di casualità, una partita ben giocata da parte nostra e sicuramente qualcosa che non ha funzionato nel Catania, una concomitanza di cose che accadono poco spesso”.

“Non potevo pensare di certo che la gara finisse così. Noi stiamo pian pianino migliorando, il gruppo gioca di più la palla con i nuovi arrivati. E’ stata una grande prestazione. Trovarsi sotto contro un avversario così solido era molto complicato, devo fare i complimenti ai ragazzi per la reazione. Questo deve essere soltanto l’inizio del percorso, non abbiamo risolto i nostri problemi ma abbiamo fatto un passettino in avanti. C’è un grande lavoro dietro che permette ai nostri giovani di fornire una prestazione importante anche in una partita di cartello come questa”.

