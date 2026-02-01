domenica, 1 Febbraio 2026
HomeIntervisteSERPINI (all. Sorrento): "Col Catania gara gestita bene dai ragazzi. E' la...
IntervisteLega Pro

SERPINI (all. Sorrento): “Col Catania gara gestita bene dai ragazzi. E’ la strada giusta per salvarci”

Redazione
By Redazione
0
133
foto Sorrento Calcio

Cristian Serpini, allenatore del Sorrento, applaude la propria squadra dopo la vittoria conseguita contro il Catania al “Viviani”: “Ci siamo detti che è fondamentale per raggiungere la salvezza rimanere sempre in partita. Le mie grandi raccomandazioni sono che se cambia il risultato non deve mai cambiare atteggiamento. Vai sotto, continui a giocare. Passi in vantaggio, continui a giocare. Se ti porti il nemico in casa, e il nemico si chiama Catania, quando hanno occasioni da gol possiedono le qualità per ribaltare il risultato. Bravi noi ad averla ribaltata continuando a giocare anche nonostante il gol iniziale del Catania. Bravissimi sono stati i ragazzi nella gestione. Lasciare la partita aperta fino alla fine è la strada per salvarsi. Gli arrivi di Capezzi e Ricci, giocatori che hanno qualità, personalità nella gestione della palla ed esperienza, aiuteranno anche i nostri tanti giovani nella loro crescita. Il lavoro si vede in settimana e fortunatamente col Catania lo abbiamo riportato sul campo”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
GIOVANILI CATANIA: Primavera, cinquina rifilata al Trapani
Articolo successivo
RASSEGNA STAMPA – Corriere dello Sport: “Catania abulico, nervoso e a tratti presuntuoso”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

SITUAZIONE DISCIPLINARE: rientra Casasola, Miceli squalificato

Redazione - 0
Vediamo la situazione disciplinare aggiornata tra le file etnee quando sono trascorse ventiquattro giornate nel girone C di Serie C. In occasione del prossimo...

SERIE C | Da 3-1 a 3-4, reazione da capolista del Benevento: +3 sul Catania

L’EDITORIALE | Schiaffo morale e tecnico, serve un’analisi profonda

RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, tifosi a sostegno fino alla fine”

ACCADDE OGGI: 1 febbraio 2017, perde la vita Ciccio Famoso

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency