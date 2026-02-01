SERPINI (all. Sorrento): “Col Catania gara gestita bene dai ragazzi. E’ la strada giusta per salvarci”

Cristian Serpini, allenatore del Sorrento, applaude la propria squadra dopo la vittoria conseguita contro il Catania al “Viviani”: “Ci siamo detti che è fondamentale per raggiungere la salvezza rimanere sempre in partita. Le mie grandi raccomandazioni sono che se cambia il risultato non deve mai cambiare atteggiamento. Vai sotto, continui a giocare. Passi in vantaggio, continui a giocare. Se ti porti il nemico in casa, e il nemico si chiama Catania, quando hanno occasioni da gol possiedono le qualità per ribaltare il risultato. Bravi noi ad averla ribaltata continuando a giocare anche nonostante il gol iniziale del Catania. Bravissimi sono stati i ragazzi nella gestione. Lasciare la partita aperta fino alla fine è la strada per salvarsi. Gli arrivi di Capezzi e Ricci, giocatori che hanno qualità, personalità nella gestione della palla ed esperienza, aiuteranno anche i nostri tanti giovani nella loro crescita. Il lavoro si vede in settimana e fortunatamente col Catania lo abbiamo riportato sul campo”.

