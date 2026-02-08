domenica, 8 Febbraio 2026
HomeAltre NotizieSi è spento l'ex presidente del Catania Angelo Attaguile
Altre NotizieCatania NewsEx Rossoazzurri

Si è spento l’ex presidente del Catania Angelo Attaguile

Redazione
By Redazione
0
121
Angelo Attaguile

E’ morto all’età di 78 anni Angelo Attaguile, esponente politico siciliano – nato a Grammichele – con trascorsi da presidente del Calcio Catania. Negli anni ottanta fu proprietario dell’Aquila Grammichele, che nella stagione 1984/85 ottenne l’approdo dalla Prima Categoria al campionato di Promozione. Nel 1987, a capo di una cordata di imprenditori, in un momento delicatissimo nella storia del club rossazzurro rilevò il Calcio Catania da Angelo Massimino assumendo il ruolo di presidente fino al 1990.

Nel 1991 fecero ingresso nella società, Salvatore e Alfio Luciano Massimino – fratello e nipote di Angelo – che rilevarono il 51% delle quote e divennero azionisti di maggioranza. “Turi” Massimino assunse il ruolo di presidente della società, Alfio Luciano Massimino quello di amministratore delegato, mentre Attaguile rimase come presidente onorario e vicepresidente del Catania. Nel 1992 venne indagato per concussione – nell’ambito della gestione societaria del club – e successivamente condannato a un anno e mezzo di reclusione e alla interdizione perpetua dai pubblici uffici. Tuttavia il 30 aprile 2004, in sede di revisione, fu assolto definitivamente perché “il fatto non sussiste” dalla Corte d’appello di Messina. Sulla vicenda scrisse anche un libro, “Fuga dall’ingiustizia”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
L’EDITORIALE | Il tempo delle risposte: punti pesanti, vertice in gioco e un momento chiave della stagione
Articolo successivo
MERCATO: Forte, possibile nuovo accordo fino al 2027
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency