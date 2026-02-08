Si è spento l’ex presidente del Catania Angelo Attaguile

E’ morto all’età di 78 anni Angelo Attaguile, esponente politico siciliano – nato a Grammichele – con trascorsi da presidente del Calcio Catania. Negli anni ottanta fu proprietario dell’Aquila Grammichele, che nella stagione 1984/85 ottenne l’approdo dalla Prima Categoria al campionato di Promozione. Nel 1987, a capo di una cordata di imprenditori, in un momento delicatissimo nella storia del club rossazzurro rilevò il Calcio Catania da Angelo Massimino assumendo il ruolo di presidente fino al 1990.

Nel 1991 fecero ingresso nella società, Salvatore e Alfio Luciano Massimino – fratello e nipote di Angelo – che rilevarono il 51% delle quote e divennero azionisti di maggioranza. “Turi” Massimino assunse il ruolo di presidente della società, Alfio Luciano Massimino quello di amministratore delegato, mentre Attaguile rimase come presidente onorario e vicepresidente del Catania. Nel 1992 venne indagato per concussione – nell’ambito della gestione societaria del club – e successivamente condannato a un anno e mezzo di reclusione e alla interdizione perpetua dai pubblici uffici. Tuttavia il 30 aprile 2004, in sede di revisione, fu assolto definitivamente perché “il fatto non sussiste” dalla Corte d’appello di Messina. Sulla vicenda scrisse anche un libro, “Fuga dall’ingiustizia”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***