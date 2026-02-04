SIRACUSA-CATANIA: scatterà il divieto di trasferta per i tifosi etnei

I tifosi del Catania non potranno seguire la squadra rossazzurra sabato 14 febbraio, quando allo stadio “Nicola De Simone” affronterà il Siracusa. Si attendono comunicazioni ufficiali, ma è certo che la trasferta sarà vietata ai residenti nella provincia di Catania. Il prefetto di Siracusa formalizzerà nei prossimi giorni il provvedimento restrittivo, sentito il questore e sulla scorta delle determinazioni dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, che ha ritenuto la partita “connotata da alti profili di rischio”. Ad oggi l’ultimo Siracusa-Catania giocato con la regolare presenza dei tifosi ospiti risale al 2016 – Coppa Italia Serie C – quando si registrarono incidenti, scontri e tafferugli tra le due tifoserie.

