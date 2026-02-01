SITUAZIONE DISCIPLINARE: rientra Casasola, Miceli squalificato

Vediamo la situazione disciplinare aggiornata tra le file etnee quando sono trascorse ventiquattro giornate nel girone C di Serie C. In occasione del prossimo match con il Trapani si registra un’assenza forzata per squalifica. Quella di Miceli, ammonito nel corso di Sorrento-Catania e già diffidato (decima sanzione sommata ai precedenti gialli riportati durante la militanza nel Monopoli, ndr). Per il resto permangono in diffida Corbari e l’allenatore Mimmo Toscano. Rientra dalla squalifica Casasola. Allegretto, Quaini, Cicerelli, Cargnelutti e Dini saranno diffidati alla prossima ammonizione.

Sulla base del regolamento vigente, si va in regime di diffida per la prima volta alla ricezione del quarto cartellino giallo. Alla quinta ammonizione scatta la squalifica per un turno. Al nono giallo nuova diffida, mentre da lì in avanti l’intervallo di ammonizioni necessarie per ritrovarsi tra i diffidati diminuisce progressivamente: la diffida scatterà al 13°, al 16° e al 18° cartellino giallo. A partire dalla 19ª ammonizione, ogni giallo corrisponderà ad una squalifica.

SQUALIFICATI: Miceli (1)

DIFFIDATI: Corbari, Toscano

IN DIFFIDA AL PROSSIMO GIALLO: Allegretto, Quaini, Dini, Cargnelutti, Bruzzaniti, Cicerelli

CARTELLINI GIALLI: Miceli (10), Quaini (8), Di Tacchio (7), Celli (6), Di Gennaro (6), Casasola (5), Pieraccini (5), Lunetta (5), Toscano (4), Corbari (4), Cargnelutti (3), Bruzzaniti (3), Allegretto (3), Dini (3), Cicerelli (3), Jimenez (2), Rolfini (2), Donnarumma (1), Forte (1), Martic (1)

CARTELLINI ROSSI: Ierardi (1), Toscano (1), Moschella (1)

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***