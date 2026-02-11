SITUAZIONE DISCIPLINARE: squalificati Lunetta e Corbari

Vediamo la situazione disciplinare aggiornata tra le file etnee quando sono trascorse ventisei giornate nel girone C di Serie C. In occasione del prossimo match con il Siracusa si registrano due assenze forzate per squalifica. Quella di Corbari, ammonito nel corso di Catania-Audace Cerignola e già diffidato, e Lunetta, espulso a fine gara rischiando almeno 2 turni di stop. Per il resto permane in diffida l’allenatore Mimmo Toscano. Rientra dalla squalifica Miceli. Allegretto, Quaini, Cicerelli, Cargnelutti, Dini e Bruzzaniti saranno diffidati alla prossima ammonizione.

Sulla base del regolamento vigente, si va in regime di diffida per la prima volta alla ricezione del quarto cartellino giallo. Alla quinta ammonizione scatta la squalifica per un turno. Al nono giallo nuova diffida, mentre da lì in avanti l’intervallo di ammonizioni necessarie per ritrovarsi tra i diffidati diminuisce progressivamente: la diffida scatterà al 13°, al 16° e al 18° cartellino giallo. A partire dalla 19ª ammonizione, ogni giallo corrisponderà ad una squalifica.

SQUALIFICATI: Corbari, Lunetta

DIFFIDATI: Toscano

IN DIFFIDA AL PROSSIMO GIALLO: Allegretto, Quaini, Dini, Cargnelutti, Bruzzaniti, Cicerelli

CARTELLINI GIALLI: Miceli (10), Quaini (8), Di Tacchio (7), Casasola (6), Celli (6), Di Gennaro (6), Corbari (5), Pieraccini (5), Lunetta (5), Toscano (4), Cargnelutti (3), Bruzzaniti (3), Allegretto (3), Dini (3), Cicerelli (3), Jimenez (2), Rolfini (2), Donnarumma (1), Forte (1), Martic (1)

CARTELLINI ROSSI: Lunetta (1), Ierardi (1), Toscano (1), Moschella (1)

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***