STAMPA CAMPANA – Sica: “Catania troppo molle a Potenza, atteggiamento che deve fare riflettere”

Il giornalista napoletano Stefano Sica, presente nella recente trasferta del Catania allo stadio “Alfredo Viviani”, ha parlato così dopo la sconfitta meritata contro il Sorrento ai microfoni di Globus Television:

“E’ stato un Catania che è durato poco. Avendo visto anche la partita vinta la settimana precedente dalla Salernitana a Potenza con il Sorrento, i granata erano riusciti a spuntarla giocando in maniera sporca, rude, calandosi in una gara da affrontare non col fioretto ma davvero con l’ascia, al cospetto di un avversario in lotta per la salvezza. Il Catania è venuto meno in questo, rivelandosi troppo molle”.

“E’ dispiaciuta soprattutto la mancanza di reazione almeno per 20 minuti del secondo tempo non riuscendo mai a trovare le misure di un Sorrento che pressava e non ha mai abbassato il baricentro se non per una decina di minuti, quando il Catania ha provato a manovrare un pò di più. Prestazione negativa, una giornata storta ci può anche stare ma deve fare riflettere l’atteggiamento avuto, l’interpretrazione della partita contro un Sorrento che ha giocato una gara simile a quella con la Salernitana e gli stessi uomini in campo, ad eccezione del neo acquisto Capezzi che ha dato molto più ordine e qualità in mediana”.

