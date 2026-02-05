giovedì, 5 Febbraio 2026
HomeCalciomercatoSTAMPA CAVESE: "Awua, la Cavese non si è piegata di fronte al...
CalciomercatoCatania NewsLega ProPrimo Piano

STAMPA CAVESE: “Awua, la Cavese non si è piegata di fronte al Catania…”

Redazione
By Redazione
0
523

Il centrocampista Theophilus Aondofa Awua è stato sul punto di approdare al Catania nella sessione invernale del calciomercato. La società rossazzurra aveva messo anche gli occhi su di lui prima di definire il tesseramento di Giovanni Di Noia dal Trapani. La Cavese non ha lasciato partire il giocatore classe 1998, pedina fondamentale nello scacchiere tattico aquilotto in chiave salvezza. A questo proposito la redazione di tuttocavese.com riporta quanto segue: “Un plauso alla società per non essersi piegata di fronte all’accordo tra il procuratore di Awua ed il Catania, riuscendo a strappare la permanenza (e la grande professionalità) del nigeriano, subito tornato protagonista dopo l’infortunio rimediato contro l’Altamura. Saranno decisive anche le sue prestazioni per la permanenza in categoria”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
VERSO CATANIA-AUDACE CERIGNOLA: all’andata super Dini in porta e punto guadagnato per i rossazzurri
Articolo successivo
RAIMO: poco fortunato il ritorno in campo da titolare
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency