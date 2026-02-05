STAMPA CAVESE: “Awua, la Cavese non si è piegata di fronte al Catania…”

Il centrocampista Theophilus Aondofa Awua è stato sul punto di approdare al Catania nella sessione invernale del calciomercato. La società rossazzurra aveva messo anche gli occhi su di lui prima di definire il tesseramento di Giovanni Di Noia dal Trapani. La Cavese non ha lasciato partire il giocatore classe 1998, pedina fondamentale nello scacchiere tattico aquilotto in chiave salvezza. A questo proposito la redazione di tuttocavese.com riporta quanto segue: “Un plauso alla società per non essersi piegata di fronte all’accordo tra il procuratore di Awua ed il Catania, riuscendo a strappare la permanenza (e la grande professionalità) del nigeriano, subito tornato protagonista dopo l’infortunio rimediato contro l’Altamura. Saranno decisive anche le sue prestazioni per la permanenza in categoria”.

