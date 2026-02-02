STAMPA LOCALE – Gagliano: “Sconfitta che lascia il segno. Senza Casasola il Catania ha perso tutta la sua forza a destra”

Riportiamo alcuni commenti del giornalista Angelo Gagliano, ai microfoni di Telecolor, sulla gara persa dal Catania contro il Sorrento allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza:

“Il Catania quando perde non lo fa mai bene. Il rendimento esterno è insoddisfacente, quello di Potenza è un campanello d’allarme non soltanto fuori casa, perchè se il progetto è quello di affidare la retroguardia agli uomini visti a Potenza, in questo momento il Catania non è ancora pronto a cambiare la difesa. Ci sono stati troppi errori ed è un segnale che con l’assenza di Casasola il Catania ha perso tutta la sua forza a destra. Sono stati acquistati altri giocatori ma il Catania sulla cerniera di destra è stato pressochè assente, quando ha attaccato lo ha fatto qualche volta, a sinistra. Nel secondo tempo il giocatore più propositivo era Ierardi”.

“Le sconfitte non fanno mai bene, lasciano il segno e quello di Potenza è molto profondo perchè perdi con una squadra che non aveva quasi mai vinto in casa. Ci sono le scelte a monte di Toscano, ma è la squadra ad andare in campo. E la squadra vista a Potenza non ha soddisfatto completamente. Non si può esaurire in sei minuti la gara, il Catania era partito bene ma poi si è spenta la luce perchè la tensione che c’era è stata scaricata nei minuti iniziali. Quando tu stacchi la spina durante la partita non la riprendi più, o comunque è difficile farlo. E’ il grande limite di questa squadra”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***