TORRE DEL GRIFO: entro martedì Pelligra verserà il saldo, la situazione

Secondo quanto riporta l’edizione online del quotidiano La Sicilia, entro martedì 10 febbraio il presidente del Catania Rosario Pelligra verserà il saldo per rilevare a tutti gli effetti Torre del Grifo Village dopo l’aggiudicazione alla chiusura della gara competitiva datata 23 ottobre. All’anticipo di 600mila euro deve essere, adesso, aggiunto il resto della somma: 4,9 milioni di euro.

“Il Catania è pronto ad entrare nella struttura subito dopo la chiusura dei pagamenti per sistemare i due campi in erba e dirottare, una volta ripristinati, gli allenamenti della prima squadra. Una volta completati i restauri, Pelligra disporrà lavori su un’ala nuova che verrà progettata su un terreno che sta per essere acquisito dallo stesso costruttore siculo australiano. E diventerà quello il quartier generale della prima squadra quando verranno ultimati tutti i lavori, mentre i quattro campi in linea già esistenti accoglieranno l’attività del vivaio e quello delle formazioni femminili. Pelligra dovrebbe fare in tempo per arrivare in città entro martedì per osservare dal vivo la gara tra il Catania e il Cerignola e per completare tutti i passaggi burocratici per ottenere le “chiavi” del centro sportivo”, si legge.

