mercoledì, 11 Febbraio 2026
HomeCatania NewsTOSCANO a Telecolor: "La prestazione c'è stata, noi poco incisivi"
Catania NewsIntervisteLega ProPrimo Piano

TOSCANO a Telecolor: “La prestazione c’è stata, noi poco incisivi”

Gianluca Virgillito
By Gianluca Virgillito
0
243
foto Catania FC

L’allenatore del Catania, Domenico Toscano, commenta il pareggio a reti bianche tra i rossazzurri e l’Audace Cerignola ai microfoni di Telecolor:

“La prestazione c’è stata, c’è il rammarico del risultato. Ai ragazzi non posso dire nulla, potevamo portare a casa la vittoria. Nelle situazioni pericolose che abbiamo creato siamo stati poco incisivi. Abbiamo incontrato un avversario in forma che comunque non ha prodotto grossi pericoli per la nostra difesa, tranne una parata di Dini. Non siamo riusciti a trasformare in gol quanto creato. Dobbiamo guardare al nostro percorso e prepararci alla partita di Siracusa”.

“C’è ancora da migliorare, inutile guardare la classifica. Cercheremo di fare quante più vittorie possibili. Non parlerei di momento negativo, il rammarico sta nel risultato. Tutto è possibile, ci sono ancora tanti punti a disposizione: pensiamo a noi e tiriamo le somme alla fine. Secondo me meritavamo la vittoria. Non è una questione di caratteristiche quando parliamo del reparto offensivo, ma bisogna determinare nei momenti chiave e segnare. C’era il rischio di portarsi dietro le scorie della partita contro il Sorrento ma secondo me non è stato così”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
DINI a Telecolor: “C’è rammarico, pensiamo a noi stessi e non guardiamo la classifica”
Articolo successivo
CATANIA-AUDACE CERIGNOLA (Video): gli highlights della sfida
Gianluca Virgillito
Gianluca Virgillito

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency