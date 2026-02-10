TOSCANO a Telecolor: “La prestazione c’è stata, noi poco incisivi”

L’allenatore del Catania, Domenico Toscano, commenta il pareggio a reti bianche tra i rossazzurri e l’Audace Cerignola ai microfoni di Telecolor:

“La prestazione c’è stata, c’è il rammarico del risultato. Ai ragazzi non posso dire nulla, potevamo portare a casa la vittoria. Nelle situazioni pericolose che abbiamo creato siamo stati poco incisivi. Abbiamo incontrato un avversario in forma che comunque non ha prodotto grossi pericoli per la nostra difesa, tranne una parata di Dini. Non siamo riusciti a trasformare in gol quanto creato. Dobbiamo guardare al nostro percorso e prepararci alla partita di Siracusa”.

“C’è ancora da migliorare, inutile guardare la classifica. Cercheremo di fare quante più vittorie possibili. Non parlerei di momento negativo, il rammarico sta nel risultato. Tutto è possibile, ci sono ancora tanti punti a disposizione: pensiamo a noi e tiriamo le somme alla fine. Secondo me meritavamo la vittoria. Non è una questione di caratteristiche quando parliamo del reparto offensivo, ma bisogna determinare nei momenti chiave e segnare. C’era il rischio di portarsi dietro le scorie della partita contro il Sorrento ma secondo me non è stato così”.

