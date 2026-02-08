TOSCANO: lunedì l’allenatore rossazzurro in sala stampa

domenica, 8 Febbraio 2026
Il Catania rende noto che lunedì 9 febbraio alle 12:45 presso la sala stampa dello stadio “Angelo Massimino” il responsabile tecnico della prima squadra Domenico Toscano risponderà alle domande dei giornalisti in vista della gara con l’Audace Cerignola valida per la 26ª giornata del Girone C di Serie C Sky Wifi 2025-26 e in programma martedì 10 febbraio allo stadio “Angelo Massimino” con inizio alle 20:30. Sarà possibile seguire la conferenza stampa pre-gara dell’allenatore rossazzurro in modalità live streaming collegandosi agli account ufficiali Facebook e YouTube del club etneo.

