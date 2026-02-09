TOSCANO: “Si è sentito il rumore della sconfitta. Crediamoci con ancora più forza, inizia la marcia verso 14 finali”

Conferenza stampa dell’allenatore del Catania Domenico Toscano alla vigilia del confronto casalingo con l’Audace Cerignola. Queste le sue parole in vista del match:

“Ogni partita è difficile, non dobbiamo guardare il calendario ma pensare a quello che possiamo determinare nella gara di domani. Il resto lo vedremo più avanti. Affrontiamo la squadra più in forma del momento nel nostro girone. Giochiamo in casa e dobbiamo dare continuità a quello che abbiamo fatto finora tra le mura amiche iniziando la marcia verso 14 finali. Veniamo dalla sconfitta di Potenza contro il Sorrento, credo sia stata una giornata negativa per tutti. Una nostra importante qualità è l’unione d’intenti, la partecipazione totale della squadra ma a Potenza è mancato, da chi è partito dall’inizio a chi è subentrato. E’ stata una prestazione sotto il nostro livello da parte di tutti“.

“Calo psicologico? Succede soprattutto in trasferta. Avevamo un pochettino sistemato la cosa a Monopoli. Questa squadra deve essere convinta e consapevole della propria forza sia in casa che fuori, ha le potenzialità di andare in vantaggio e portare a casa la partita, ma anche di andare sotto e ribaltarla. Devi lavorare giorno dopo giorno per capire i motivi e cosa passa per la testa del gruppo e dei singoli. Puoi anche giocare sotto il tuo livello ma devi farti trovare pronto mentalmente, conta come reagisci. La mancata reazione contro il Sorrento deve fare scattare nei ragazzi la convinzione e la consapevolezza di quello che hanno dentro. A volte nelle difficoltà la squadra deve migliorare la reazione, ci stiamo lavorando“.

“Di Tacchio non lo recuperiamo ancora per questa partita, speriamo di averlo disponibile in occasione della trasferta di Siracusa. Pieraccini sta bene, cresce la condizione di Ierardi incrementando il minutaggio. Ponsi si allena con grande applicazione. E’ cresciuto dal punto di vista fisico e del feeling con i compagni ed il reparto. Ci sarà spazio anche per lui martedì. Tutti i nuovi innesti stanno lavorando per trovare il feeling necessario ed entrare nei meccanismi. Non devono dimostrare niente. A volte Bruzzaniti e qualcun altro per le aspettative nei loro confronti commettono l’errore di volere dimostrare. Non deve essere così perchè hanno le qualità morali soprattutto e tecniche per dare il loro contributo al Catania”.

“Gli attaccanti stanno bene tutti. Sappiamo quanto conta il gol per un attaccante. Forte è in fiducia ma anche Caturano e Rolfini si sono allenati con la voglia di contribuire alla causa. Subito dopo il ko di Potenza ho visto tanta amarezza soprattutto da parte dei ragazzi, che dal primo giorno di ripresa degli allenamenti hanno fatto sentire il rumore della sconfitta, lavorando con grande attenzione e concentrazione perchè ci crediamo tutti con ancora tanti punti a disposizione“.

“Ho avuto sempre una squadra che dopo delle gare non al proprio livello ha risposto presente. Sono convinto che faremo una grande partita martedì, anche se sarà una gara difficile. Serve fiducia, crederci con ancora più forza fino alla fine, con l’equilibrio giusto. Sta a me bilanciare lo spogliatoio sotto il profilo emotivo, non puoi essere un fenomeno una settimana prima e uno che non ha mai giocato a calcio il giorno dopo. Bisognerà giocare con l’approccio e l’atteggiamento giusti, capendo che il momenti più pericolosi saranno nel momento in cui avremo la palla noi, perchè il Cerignola difende con tutti gli effettivi, aspetta il tuo errore ripartendo con giocatori di gamba e qualità. Dobbiamo avere pazienza e lucidità portando la partita nel binario voluto”.

