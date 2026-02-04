mercoledì, 4 Febbraio 2026
UFFICIALE: Catania-Trapani rinviata al 18 febbraio

La Lega Italiana Calcio Professionistico

  • considerato che, in ottemperanza alle disposizioni riportate nell’Ordinanza Protocollo Interno n. 0012312 emessa in data 28 gennaio 2026 dal Prefetto della Provincia di Catania, ha disposto, con Comunicato Ufficiale n 57/DIV del 31 gennaio 2026, il rinvio della gara Catania-Trapani del Campionato Serie C Sky Wifi 2025-2026, già programmata per il giorno 6 febbraio 2026, alla successiva data del 7 febbraio 2026
    ore 17.30;
  • rilevato che il Prefetto della Provincia di Catania, con successiva Ordinanza Protocollo Interno n. 0014897 emessa in data 2 febbraio 2026 ai sensi dell’Art. 2 del T.U.L.P.S. e notificata in data odierna, ha disposto che “la partita di calcio Catania-Trapani valevole per il campionato di calcio 2025/2026 di serie C, girone C, programmata per il 7 febbraio 2026 alle ore 17.30 presso lo Stadio “Angelo Massimino” di Catania, è rinviata ad una data successiva che sarà individuata dalle autorità competenti, evidenziando …(omissis)… che tale data non potrà essere individuata nella prima metà di febbraio, ma solo in una data successiva”,

DISPONE

che la disputa della gara Catania-Trapani, valida per la 6ª giornata di ritorno del girone C del Campionato Serie C Sky Wifi 2025-2026, venga posticipata a mercoledì 18 febbraio 2026 con inizio alle ore 20.30 presso lo Stadio “Angelo Massimino” di Catania.

