lunedì, 2 Febbraio 2026
UFFICIALE: Quiroz in prestito al Trapani

Il Catania cede un giovane in prestito. Il club ha reso noto di aver ceduto al Trapani, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianfranco Alessandro Quiroz Tonon. La società rossazzurra aveva tesserato il ragazzo la scorsa estate, dopo avere sostenuto un periodo di prova nel ritiro di Norcia. Nel corso della stagione è stato spesso inserito nella lista dei convocati in competizioni ufficiali, non riuscendo però a trovare spazio con la maglia del Catania.

