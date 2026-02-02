VELOTTO: “Sorrento-Catania, prestazione sufficiente dell’arbitro”

Il giudizio di Massimiliano Velotto, ex direttore di gara e fino alla scorsa stagione addetto agli arbitri del Catania, sulla direzione arbitrale del sig. Davide Gandino di Alessandria del match perso dai rossazzurri per 2-0 contro il Sorrento al “Viviani”. Questo il suo pensiero ai microfoni di Telecolor: “Prestazione sufficiente, accettabile. Al netto di qualche sbavatura, l’arbitro ha optato per una direzione di gara un pò all’inglese nel senso che ha impostato una soglia del fallo molo alta, tollerando molte piccole trattenute e piccoli contatti. La sua impostazione di gara alla fine gli ha dato ragione, contestualmente ha garantito anche una tenuta agonistica efficace attraverso la presenza fisica con il richiamo ed è stato congruo disciplinare. L’arbitro secondo me a Potenza ha messo una piccola impronta sulla direzione, decidendo lui il ritmo da dare all’incontro. Lo ha saputo tenere e alla fine ha avuto ragione”.

