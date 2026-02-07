VERSO CATANIA-AUDACE CERIGNOLA: alla scoperta degli ofantini, in crescita sul piano dei risultati

L’Audace Cerignola mira a garantirsi un posto al sole in zona play-off, in linea con le previsioni di inizio stagione. Il club della provincia foggiana ha sempre adottato la politica dei piccoli passi sin dal suo approdo tra i professionisti nel 2022, puntando a creare un calcio valoriale incentrato sulla crescita dei giocatori.

Le tre partecipazioni consecutive ai play-off promozione rappresentano il giusto premio alla strategia sviluppata nel tempo dai dirigenti pugliesi. Lo scorso anno di questi tempi la squadra accarezzava concretamente il sogno di conquistare la promozione in Serie B, salvo poi essere sorpassata dall’Avellino a sei giornate dal termine e chiudendo con il piazzamento d’onore dietro gli irpini.

In questa stagione la compagine pugliese ha vissuto il momento di maggior criticità tra l’8ª e la 12ª giornata di campionato incappando in cinque sconfitte consecutive che l’avevano fatta scivolare in zona play-out. Ha fatto seguito un periodo di crescita sul piano dei risultati che si è protratto fino ad oggi con 28 punti conquistati nelle ultime 13 gare per una media di oltre 2 punti a partita.

Sul mercato di gennaio la società ha definito alcune operazioni in prestito con club di Serie A (il portiere Russo dal Sassuolo, il difensore Bassino dalla Juventus, il centrocampista Di Tommaso dalla Lazio e l’attaccante Tarantino dalla Fiorentina), lasciando partire Emmausso e Cuppone i quali avevano apportato un contributo significativo in termini realizzativi nel primo scorcio di campionato prima di indietreggiare nelle gerarchie ed essere ceduti alla riapertura delle trattative.

Mister Vincenzo Maiuri ha adottato sin dal suo arrivo il 3-5-2 quale sistema di gioco predefinito. Davanti al portiere Iliev è solito agire un terzetto difensivo composto da Todisco, Ligi e capitan Martinelli, con Parlato, Paolucci, Moreso, Cretella e Russo a centrocampo e Gambale-D’Orazio quale tandem offensivo.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***