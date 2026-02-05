VERSO CATANIA-AUDACE CERIGNOLA: all’andata super Dini in porta e punto guadagnato per i rossazzurri

28 settembre 2025. Gara d’andata del girone C di Serie C tra Audace Cerignola e Catania. Nessun gol fatto e zero subiti. Si ricorda una prova importante dei padroni di casa, fermati sul pari da un Catania che, con un Dini in più a difesa dei pali, ha evitato il peggio. Almeno 3-4 gli interventi provvidenziali del portiere che ha tenuto a galla i compagni. Risultato di 0-0 che, obiettivamente, è stato stretto agli ofantini. Tanti, troppi errori commessi nella costruzione del gioco e in disimpegno da parte del Catania.

La formazione etnea per lunghi tratti dell’incontro si è fatta chiudere nella propria metà campo. Soprattutto nel primo tempo. Ben sette le occasioni nitide non adeguatamente sfruttate dai gialloazzurri. A rendere le cose ancora più complicate, l’infortunio nel corso della prima frazione di Forte, costringendo i rossazzurri a giocare privi di una vera e propria punta centrale, tenendo conto che lo staff medico aveva preferito rinviare il rientro di Caturano.

E’ andata meglio nella ripresa, con gli ingressi di Cicerelli e Donnarumma che hanno dato un pò di brio alla manovra sulla catena di sinistra creando superiorità numerica. Ma solo a sprazzi. Nell’economia della gara Lunetta e compagni hanno costruito davvero poco là davanti, facendo girare palla raramente con qualità sul sintetico del “Monterisi” e soffrendo la spinta quasi incessante del Cerignola, che fino all’ultimo istante ha creato pericoli seri nell’area di rigore catanese. Prestazione poco esaltante e punto guadagnato per i rossazzurri che, adesso, si apprestano ad affrontare nuovamente il Cerignola ma allo stadio “Massimino”.

VIDEO: gli highlights della partita

