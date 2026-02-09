VERSO CATANIA-AUDACE CERIGNOLA: arbitra Di Loreto della sezione di Terni. Curiosità, precedenti e statistiche del direttore di gara

Sono stati designati gli arbitri per le gare valevoli per la 26/a giornata di Serie C, girone C. La partita Catania-Audace Cerignola, in programma martedì 10 febbraio allo stadio “Angelo Massimino”, sarà diretta da Marco Di Loreto della sezione AIA di Terni, coadiuvato dagli assistenti Elia Tini Brunozzi (Foligno) ed Emanuele Spagnolo (Reggio Emilia). Quarto ufficiale Alfredo Iannello (Messina), operatore Football Video Support Lorenzo Chillemi (Barcellona Pozzo di Gotto).

Di Loreto ha diretto finora tre partite dei rossazzurri: l’esordio del Catania SSD in Coppa Italia Serie D a San Cataldo, match vinto ai calci di rigore dalla Sancataldese per 7-6 (errori di Giuseppe Rizzo e Chinnici dal dischetto per gli etnei di mister Giovanni Ferraro), la sofferta vittoria di misura nella medesima stagione 2022/23, in Serie D, al cospetto del Cittanova grazie ad un rigore trasformato da Lodi in pieno recupero e l’1-0 inflitto al Benevento in questo campionato con penalty realizzato da Cicerelli poco prima dell’intervallo. Il sig. Di Lorenzo ha arbitrato anche un match dell’Audace Cerignola, l’1-1 maturato il 31 ottobre 2021 contro il Nardò al “Monterisi”.

Ha cominciato la sua carriera arbitrale nel 2011. La sua scalata fuori dalla regione Umbria è iniziata nella stagione 2018/2019 con la promozione alla CAI (Commissione Arbitri Interregionale). Tre anni fa è stato promosso nella CAN C. Oltre all’attività arbitrale, svolge un ruolo di vicepresidente in un’associazione sportiva dilettantistica con competenze amministrativo-contabile e gestione social network. Inoltre in questi anni ha fornito consulenza ai clienti per la partecipazione a gare d’appalto.

A proposito del sig. Di Loreto, un curioso episodio vide protagonista in negativo il numero uno della società di Serie D Folgore Caratese, il noto giornalista sportivo Michele Criscitiello, in occasione di una partita arbitrata proprio dal “fischietto” umbro. Criscitiello ricevette una squalifica di 13 mesi “per avere, al termine della gara, rivolto ripetute espressioni offensive, ingiuriose e intimidatorie all’indirizzo del Direttore di gara stazionando nell’area degli spogliatoi senza mascherina. Inoltre colpiva ripetutamente con calci e pugni la porta dello spogliatoio riservato alla Terna, reiterando le proteste anche durante il breafing con l’osservatore che di fatto non poteva avere luogo. Successivamente, mentre la Terna cercava di abbandonare l’impianto scortata dalle Forze dell’Ordine, il medesimo insisteva nelle proteste seguendo la Terna mentre la filmava con il proprio smartphone. Infine mentre l’Arbitro tentava di introdursi nell’abitacolo, chiudeva con violenza lo sportello dell’automobile colpendolo ad un braccio e provocandogli sensazione dolorifica seguitando a filmare la scena con il proprio cellulare”, il provvedimento reso noto dal Giudice Sportivo.

Di Loreto ha diretto in Serie C 31 partite (Coppa Italia di categoria compresa) estraendo 143 cartellini gialli e ben 13 rossi, fischiando 10 calci di rigore. Il bilancio aggiornato delle partite dirette in terza serie è di 9 vittorie per le squadre di casa, 9 pareggi e 13 successi per le formazioni impegnate in trasferta. Limitatamente al girone C di Serie C, invece, ha diretto 8 incontri estraendo 35 cartellini gialli e concedendo 2 rigori con un bilancio di 3 successi casalinghi, 2 risultati di parità e 3 acuti esterni. L’ultimo match diretto nel gruppo C è Salernitana 1-1 Trapani, risalente al 7 dicembre 2025

