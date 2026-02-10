martedì, 10 Febbraio 2026
VERSO CATANIA-AUDACE CERIGNOLA: dialoghi di mercato frequenti tra le due società

foto Catania FC

Catania e Audace Cerignola sono pronti a sfidarsi al “Massimino” per la settima giornata di ritorno del girone C di Serie C. I pugliesi, galvanizzati dalla serie positiva di prestazioni e risultati, cercano conferme contro un Catania che, invece, ha osservato un turno di riposo forzato e proverà a rialzare la testa dopo la brutta sconfitta di Potenza contro il Sorrento. Rivali sul campo, spesso le due società hanno avuto modo di discutere di possibili trattative di calciomercato ed i rapporti tra i direttori sportivi sono buoni.

I confronti della passata stagione hanno portato al buon esito dell’operazione Filippo D’Andrea, con l’attaccante romano ceduto al Catania sulla base di circa 120mila euro. Purtroppo per i rossazzurri il giocatore non è stato in grado di confermare l’ottima annata precedente vissuta al Cerignola. Nella finestra di riparazione, l’apertura di un nuovo dialogo tra i club ha riportato D’Andrea in Puglia con la formula del prestito, ma al termine della stagione è venuto meno il riscatto del cartellino.

Nei mesi scorsi, altre idee di mercato per il Catania in chiave Cerignola valutando la possibilità di trattare l’ingaggio del laterale sinistro napoletano Luca Russo e, soprattutto, Galo Capomaggio. Per il primo non si è andati oltre ad un sondaggio esplorativo, mentre in relazione al mediano argentino il Catania aveva formulato una proposta economica ritenuta soddisfacente dagli ofantini, ma il calciatore ha preferito seguire mister Raffaele a Salerno. La punta Francesco Salvemini è stato un altro profilo adocchiato dagli etnei, prima di accasarsi al Benevento. Nelle battute finali del mercato estivo il Cerignola ha valutato il profilo del difensore Andrea Allegretto. A gennaio si è parlato di un possibile trasferimento dell’attaccante classe 2006 Ernesto Ballabile dal Catania al Cerignola. Insomma, confronti frequenti tra le dirigenze e chissà che, in futuro, non si riapra il tavolo delle trattative per nuove possibili operazioni.

