VERSO CATANIA-AUDACE CERIGNOLA: precedenti, due vittorie in terra etnea

Giovedì 24 dicembre 1936, terzo turno eliminatorio di Coppa Italia maggiore. Il Catania di mister Piero Colombati affrontò per la prima volta nella storia in competizioni ufficiali il Cerignola tra le mura amiche. La sfida terminò con il risultato di 1-0, decise il calcio di rigore trasformato da Cocò Nicolosi. Non una gara semplice, ma la generosità dei padroni di casa che spinsero fino alla fine fu premiata al minuto 82.

Per ritrovare Catania e Cerignola avversarie in Sicilia si sono dovuti attendere altri 88 anni. Precisamente il 15 Marzo 2024, 2-1 in campionato. Sedeva sulla panchina rossazzurra Michele Zeoli, mentre l’ex Giuseppe Raffaele era alla guida dei gialloazzurri. Si ricorda un Catania che ha faticato al cospetto di un avversario incapace di concretizzare le occasioni prodotte, ad esclusione del gol del momentaneo pari di Malcore. Chiricò portò in vantaggio il Catania su rigore al 35′, poi il citato pareggio ospite al minuto 13 della ripresa e, quando mancava poco al 90′, gol vittoria di Zammarini nel momento di maggiore difficoltà per gli etnei.

Sei mesi più tardi, nuovo confronto in Serie C tra le due compagini alle pendici dell’Etna concluso 0-0 e Domenico Toscano alla guida del Catania. Si trattò del secondo pareggio a reti bianche consecutivo in casa nel contesto di un incontro molto equilibrato. Catania sciupone che poi soffrì il ritorno degli avversari, pericolosi con Salvemini, mancando la giusta dose di cinismo per portare a casa l’intera posta. Martedì 10 febbraio, nuovo capitolo al “Massimino” tra i rossazzurri e l’Audace Cerignola.

BILANCIO PRECEDENTI CATANIA-AUDACE CERIGNOLA:

Vittoria Catania 2

Pareggi 1

Vittorie Audace Cerignola 0

Gol Catania 3

Gol Audace Cerignola 1

Coppa Italia 1936/37, Catania 1-0 Audace Cerignola

82’ Nicolosi rig.

Serie C 2023/24, Catania 2-1 Audace Cerignola

35′ Chiricò rig. (CA), 58′ Malcore (CE), 83′ Zammarini (CA)

Serie C 2024-25, Catania 0-0 Audace Cerignola

