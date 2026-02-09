VERSO CATANIA-AUDACE CERIGNOLA: scatta la fase decisiva della stagione. Le ipotesi di formazione

Per il Catania inizia il “tour de force” decisivo che vedrà la formazione rossazzurra disputare 6 incontri in 23 giorni chiudendo con il doppio scontro diretto in casa di Salernitana e Benevento. Scatta la fase decisiva della stagione, con gli etnei decisi a tenere il passo della capolista che al momento vanta 6 lunghezze di vantaggio con una gara in più. Non sono più tollerati errori dal momento che mancano 14 partite da giocare, tra cui il recupero con il Trapani calendarizzato per il 18 febbraio, e ogni punto guadagnato o perso può fare la differenza. Mister Toscano nella conferenza stampa della vigilia non a caso ha usato una metafora podistica paragonando il percorso che dovrà affrontare la squadra nelle prossime settimane con l’inizio di una competizione di marcia.

L’operazione di conquista della vetta della classifica comincia con l’Audace Cerignola nel turno infrasettimanale in programma martedì sera al “Massimino”. I rossazzurri tornano in campo a distanza di 11 giorni dall’amaro pomeriggio di Potenza, dove gli uomini di Toscano hanno ceduto il passo al Sorrento vittorioso nettamente per 3-1. Soltanto l’imminente gara con gli ofantini ci dirà se la dolorosa sconfitta sia da derubricare come un incidente di percorso oppure abbia lasciato un segno più marcato nella testa e nelle gambe dei giocatori.

Nel periodo di sosta forzata c’è stato tempo e modo per metabolizzare il passo falso in terra lucana e proiettarsi con l’energia necessaria alla prossima partita. Il tecnico è consapevole che adesso è giunto il momento delle risposte sul campo, a cominciare dalla sfida con gli ofantini in cui dovrà fare a meno dello squalificato Miceli al centro della retroguardia e degli infortunati Di Gennaro, Di Tacchio, Aloi e Cicerelli. Toscano ha preannunciato che ci sarà spazio anche per Ponsi, ma dovrebbe partire dalla panchina.

Il probabile schieramento vedrebbe, nel 3-4-2-1 di partenza, Dini a protezione dei legni con Pieraccini, Cargnelutti e Celli dietro, Casasola, Quaini, Corbari e Donnarumma in mezzo, la coppia Jimenez-D’Ausilio sulla trequarti dietro Forte, che appare favorito su Rolfini e Caturano. Bruzzaniti o Lunetta ipotesi da non scartare al fianco di Jimenez.

L’Audace Cerignola è la squadra più in forma del Girone C di Serie C. I pugliesi navigano a gonfie vele con 28 punti conquistati nelle ultime 13 gare per una media di oltre 2 punti a partita. Maiuri (squalificato, in panchina andrà il vice Scotto) non intende arrestare la sua corsa verso un piazzamento play-off, obiettivo ampiamente alla portata di Martinelli e compagni stante il percorso di crescita in termini di risultati e prestazioni intrapreso da novembre in poi. Contro i rossazzurri potrebbero scendere in campo dal primo minuto Iliev in porta, Todisco, Ligi e capitan Martinelli dietro, Parlato, Paolucci, Moreso, Cretella e Russo a centrocampo e il tandem D’Orazio-Gambale di punta.

La direzione del match è affidata al sig. Marco Di Loreto della sezione AIA di Terni, coadiuvato dagli assistenti Elia Tini Brunozzi di Foligno ed Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia; IV Ufficiale Alfredo Iannello di Messina, Operatore FVS Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto. L’incontro sarà visibile su Sky/NOW, oltre che sulla piattaforma OneFootball (estero).

