domenica, 8 Febbraio 2026
VERSO CATANIA-AUDACE CERIGNOLA: squadra di Maiuri la più in forma del momento nel girone C

foto S.S. Audace Cerignola 1912

13 punti raccolti nelle ultime cinque partite frutto di 4 vittorie, un pareggio, zero sconfitte, 9 gol fatti e 1 subito. L’Audace Cerignola è la squadra più in forma del momento nel girone C di Serie C insieme con Team Altamura e Benevento, avendo raccolto 13 punti nello stesso lasso di tempo ma vantando, i gialloazzurri, una migliore differenza reti (+8) rispetto alle altre due compagini. L’allenatore degli ofantini Vincenzo Maiuri ha sottolineato in sala stampa proprio la crescita della sua squadra sotto il profilo del risultati e delle prestazioni.

Ciliegina sulla torta, la recente vittoria di misura ottenuta contro una formazione attrezzata come la Salernitana che ha dato ulteriore slancio al Cerignola. Chiaro che i pugliesi affronteranno martedì sera il Catania sulle ali dell’entusiasmo e con il pieno di motivazioni, galvanizzati dalla serie positiva. Ci sono tutti gli ingredienti affinchè la partita presenti tante insidie per gli etnei, chiamati a riscattare la brutta sconfitta di Potenza reagendo con una prova di spessore al “Massimino” per qualità, cura dei dettagli e personalità.

